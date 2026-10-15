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Hijo de Fishman habla tras la muerte del réferi "El Búho"

Se cuestiona la ausencia de equipo médico en la arena durante el incidente que causó la muerte del réferi.

Por El Universal

Octubre 15, 2026 02:34 p.m.
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Hijo de Fishman habla tras la muerte del réferi El Búho
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- A poco más de una semana de la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como "El Búho", el Hijo de Fishman envió sus condolencias a sus familiares y expresó su sentir ante los medios de comunicación sobre este lamentable hecho.

      Hijo de Fishman expresa condolencias y cuestiona atención médica

      "Todos los que subimos a un cuadrilátero estamos expuestos a muchas situaciones, pero mi intención jamás fue dañar a nadie. Uno siempre va con la mentalidad de que todos bajemos con bien, porque en la lucha libre tenemos un lema: 'Sabemos cómo subimos, pero no sabemos cómo bajamos'", expresó.

      Luego de manifestar que tenía una relación profesional con el exluchador fallecido y con su hijo, cuestionó el hecho de que en la arena no hubiera equipo de primeros auxilios, señalando que es responsabilidad de la promotora contar con este servicio para responder en caso de que se requiera.

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      Denuncia por falta de atención médica y filtración de información

      "¿Dónde están las ambulancias, el doctor, los paramédicos o el oxígeno que una señorita solicitó en ese momento? Jamás lo hubo, y mejor le aventaron una botella de alcohol y un gel antibacterial para intentar que reaccionara", señaló.

      Con respecto a la difusión de la fotografía de su detención y el resultado de la necropsia, donde se aseguró que "El Búho" murió por un traumatismo craneoencefálico, el abogado del Hijo de Fishman, Jorge Magallán, señaló: "En este punto en particular, de los servidores públicos que filtraron esta información, ya se están realizando diligencias para sancionarlos", concluyó.

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