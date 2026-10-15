Grupos políticos, detrás de protestas en FCA y Derecho: Zermeño

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Los recientes paros en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) responden, según el rector Alejandro Zermeño Guerra, a la presencia de grupos políticos que buscan posicionarse dentro de la institución.

El señalamiento ocurre tras nuevas tensiones en las facultades de Contaduría y Administración (FCA) y Derecho.

Zermeño Guerra aseguró que la Consejería de Alumnos de FCA está de acuerdo con que la Facultad opere con normalidad y afirmó que el director, Juan Antonio Zapata, ya atendió la situación.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre la repetición de protestas, incluida la registrada recientemente en Derecho, sostuvo: "Definitivamente son grupos políticos que están haciendo actos de presencia".

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Aunque atribuyó las movilizaciones a intereses políticos, Zermeño Guerra no identificó a los grupos involucrados.

Su declaración se produce mientras continúan las diferencias en la FCA por el reconocimiento de las representaciones estudiantiles y las condiciones para organizar actividades dentro de la Facultad.

Tomaron FCA este jueves

En la FCA, las diferencias entre organizaciones estudiantiles llegaron este jueves 15 de octubre al cierre de instalaciones, en una jornada en la que estaba programado un foro sobre Inteligencia Artificial dirigido a medios de comunicación y al público en general.

La protesta también obstaculizó el desarrollo habitual de las clases, pese a que algunos estudiantes lograron ingresar al plantel.

El conflicto no se limita a la suspensión de actividades. Entre las inconformidades planteadas por el grupo Alpha están la falta de reconocimiento institucional, las restricciones para organizar eventos y utilizar espacios universitarios, así como la cancelación de un viaje académico de Agronegocios.

La organización también ha solicitado que las autoridades establezcan compromisos por escrito para resolver las diferencias.