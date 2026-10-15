logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

José Emilio Rodríguez ficha por UAE Emirates en desarrollo

El joven ciclista mexicano es campeón nacional junior en contrarreloj y participó en el Mundial de Ciclismo 2026.

Por El Universal

Octubre 15, 2026 02:30 p.m.
A
José Emilio Rodríguez ficha por UAE Emirates en desarrollo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Isaac del Toro ha abierto más las puertas que Raúl Alcalá, Miguel Arroyo y Julio Alberto Pérez Cuapio habían dejado así para que más ciclistas mexicanos llegaran a las grandes vueltas de Europa que ahora José Emilio "Choche" Rodríguez aprovechará al llegar al equipo de desarrollo del UAE Emirates.

      José Emilio Rodríguez ficha por UAE Emirates en desarrollo

      El joven mexicano estará en la categoría de desarrollo, antesala de World Tour, por lo que defenderá el mismo maillot que "El Torito" en espera de pronto dar el salto y competir al lado de las grandes figuras del ciclismo mundial.

      "José Emilio Rodríguez representa una nueva e ilusionante incorporación al programa. El mexicano de 18 años llega procedente de AR Monex, la estructura de desarrollo que ha ayudado a numerosos talentos latinoamericanos a dar el salto a las carreras europeas", describió el Team UAE sobre la llegada del ciclista mexicano.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Trayectoria y logros de José Emilio Rodríguez

      Emilio comenzó en el ciclismo a los cinco años, cuando sus papás lo motivaron a subirse a una bicicleta. Aunque inició en el ciclismo de montaña, a los 15 años decidió probar en la ruta.

      Para 2023, fue detectado por AR Monex y un año después se integró al equipo de desarrollo. En 2025, vivió su primera temporada como junior en Europa y un año después consiguió los resultados que lo llevaron a convertirse en el segundo ciclista mexicano que llega a la estructura del Team UAE Emirates, uno de los más poderosos del circuito.

      Actualmente es el campeón nacional en contrarreloj junior, además de que participó en el Mundial de Ciclismo 2026 en la prueba de ruta donde terminó en el lugar 34 y la contrarreloj terminó como el 22 en la clasificación, que lo tienen como una promesa.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      José Emilio Rodríguez ficha por UAE Emirates en desarrollo
      José Emilio Rodríguez ficha por UAE Emirates en desarrollo

      José Emilio Rodríguez ficha por UAE Emirates en desarrollo

      SLP

      El Universal

      El joven ciclista mexicano es campeón nacional junior en contrarreloj y participó en el Mundial de Ciclismo 2026.

      Talento de Morita lo llevará a Europa: Keylor Navas
      Talento de Morita lo llevará a Europa: Keylor Navas

      Talento de "Morita" lo llevará a Europa: Keylor Navas

      SLP

      El Universal

      Confía en que Gilberto Mora podrá jugar en Europa si mantiene su enfoque y calma

      Mora alcanza mayoría de edad y estrena imagen en Xolos
      Mora alcanza mayoría de edad y estrena imagen en Xolos

      Mora alcanza mayoría de edad y estrena imagen en Xolos

      SLP

      El Universal

      La mayoría de edad de Mora permite incluir publicidad de casas de apuestas y bebidas alcohólicas.

      Seahakws y Broncos inician la Semana 6
      Seahakws y Broncos inician la Semana 6

      Seahakws y Broncos inician la Semana 6

      SLP

      AP