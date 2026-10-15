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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Isaac del Toro ha abierto más las puertas que Raúl Alcalá, Miguel Arroyo y Julio Alberto Pérez Cuapio habían dejado así para que más ciclistas mexicanos llegaran a las grandes vueltas de Europa que ahora José Emilio "Choche" Rodríguez aprovechará al llegar al equipo de desarrollo del UAE Emirates.

José Emilio Rodríguez ficha por UAE Emirates en desarrollo

El joven mexicano estará en la categoría de desarrollo, antesala de World Tour, por lo que defenderá el mismo maillot que "El Torito" en espera de pronto dar el salto y competir al lado de las grandes figuras del ciclismo mundial.

"José Emilio Rodríguez representa una nueva e ilusionante incorporación al programa. El mexicano de 18 años llega procedente de AR Monex, la estructura de desarrollo que ha ayudado a numerosos talentos latinoamericanos a dar el salto a las carreras europeas", describió el Team UAE sobre la llegada del ciclista mexicano.

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Trayectoria y logros de José Emilio Rodríguez

Emilio comenzó en el ciclismo a los cinco años, cuando sus papás lo motivaron a subirse a una bicicleta. Aunque inició en el ciclismo de montaña, a los 15 años decidió probar en la ruta.

Para 2023, fue detectado por AR Monex y un año después se integró al equipo de desarrollo. En 2025, vivió su primera temporada como junior en Europa y un año después consiguió los resultados que lo llevaron a convertirse en el segundo ciclista mexicano que llega a la estructura del Team UAE Emirates, uno de los más poderosos del circuito.

Actualmente es el campeón nacional en contrarreloj junior, además de que participó en el Mundial de Ciclismo 2026 en la prueba de ruta donde terminó en el lugar 34 y la contrarreloj terminó como el 22 en la clasificación, que lo tienen como una promesa.