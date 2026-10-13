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Claudia Sheinbaum anuncia seis nuevas prisiones para Sonora y otros estados

La población carcelaria creció 39% mientras la infraestructura solo aumentó 6% en México.

Por AP

Octubre 13, 2026 06:05 p.m.
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Claudia Sheinbaum anuncia seis nuevas prisiones para Sonora y otros estados
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      CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el martes que su gobierno construirá seis nuevas prisiones para hacer frente al hacinamiento, que se ha agravado en los últimos años con la detención de 70  mil personas.

      La decisión se da pocos días después de violentos enfrentamientos en una cárcel del estado norteño de Sinaloa en los que murieron 12 personas, entre ellas un niño de un año que estaba de visita en el penal.

      "No podemos permitir la sobrepoblación", afirmó Sheinbaum en su habitual conferencia diaria al reconocer que los 70 mil nuevos detenidos apresados durante los primeros dos años de su mandato han complicado los problemas de violencia y hacinamiento en las 278 cárceles mexicanas. Hasta febrero México tenía una población carcelaria de 261,388 presos.

      Diagnóstico de sobrepoblación y hacinamiento en cárceles mexicanas

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      De acuerdo con el diagnóstico de 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, que se difundió el mes pasado, hay sobrepoblación en 129 prisiones y hacinamiento en otras 124. La investigación encontró que la población penitenciaria creció 39.15% mientras que la infraestructura carcelaria sólo aumentó 5.89%.

      Entre los estados que presentan la situación más crítica de hacinamiento están el Estado de México, Chiapas, Durango, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sonora y Veracruz. Las nuevas prisiones se construirán en Sinaloa, Nayarit, Sonora, México, Veracruz y Chiapas.

      Detalles del plan y apoyo federal para nuevas prisiones

      La mandataria dijo que el gobierno federal apoyará financieramente a esos estados en la construcción de los nuevos centros penitenciarios. Las obras concluirán en 2028.

      El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, detalló que los nuevos centros tendrán "infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para una adecuada clasificación de las personas".

      El hacinamiento, generado en parte por la prisión preventiva —que mantiene encerrados a miles de presos sin sentencia— sumado al escaso personal de custodia han favorecido la corrupción y la violencia al interior de los centros penitenciarios, según analistas.

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