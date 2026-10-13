Suprema Corte avala prohibición de comida chatarra en escuelas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó este martes el amparo a una empresa que impugnó los lineamientos emitidos por las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (SSA) para regular la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas en las escuelas del país.

¿Qué declararon los ministros sobre la regulación de alimentos en escuelas?

El asunto se refiere a los lineamientos publicados en septiembre de 2024, que establecen disposiciones para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como para fomentar estilos de vida saludables en materia de alimentación en todos los planteles del Sistema Educativo Nacional.

Bajo el argumento de que dichas disposiciones vulneraban derechos, entre ellos la libertad de trabajo, la seguridad jurídica, la igualdad y la no discriminación, además de los principios de paridad progresiva y libre desarrollo de la personalidad, la empresa impugnó los lineamientos, cuyo caso llegó este martes al pleno del máximo tribunal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Acciones de la autoridad para proteger la salud infantil

Sin embargo, por unanimidad de votos, la Suprema Corte determinó que los lineamientos no prohíben de manera absoluta la comercialización de alimentos y bebidas, sino que regulan su venta dentro de los centros escolares.

El máximo tribunal consideró que estas medidas persiguen una finalidad constitucional legítima, al buscar la protección de derechos fundamentales como la salud y la alimentación adecuada de niñas, niños y adolescentes.

"Los lineamientos impugnados no prohíben de manera absoluta la comercialización de alimentos y bebidas, únicamente regulan su venta dentro de los centros escolares", expuso la ministra María Estela Ríos González, al proponer al pleno negar el amparo a la empresa quejosa.

Al respaldar el proyecto de sentencia de Ríos González, el ministro Giovanni Figueroa Mejía sostuvo que el derecho a una alimentación nutritiva y de calidad corresponde a todas las personas, independientemente de su edad.

Por su parte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz consideró que los lineamientos representan un paso para frenar el crecimiento del sobrepeso y la obesidad, un problema de salud pública en el país.

"Los lineamientos que ahora se cuestionan de inconstitucionales son un paso importante para amortiguar o buscar que esta situación no continúe creciendo", comentó durante el análisis del amparo en revisión 127/2026.