La Fórmula 1 volverá a África para la temporada 2030

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La Fórmula 1 regresará a África con un gran premio en Ruanda a partir de principios de la próxima década, una vez que se haya construido un nuevo circuito al sureste de la capital, anunciaron el martes la F1 y el presidente del país.

Anuncio oficial y acuerdo para Gran Premio en Ruanda

El anuncio de un acuerdo por 10 años para albergar un Gran Premio de África en Ruanda se concretó tras una campaña del presidente Paul Kagame para llevar la F1 al continente por primera vez desde 1993.

"Esta alianza llega con mucho retraso", manifestó el presidente de Ruanda, Paul Kagame, en un acto de lanzamiento en Kigali. "Pero es un éxito y un hito para todo el continente, especialmente para los aficionados africanos. En última instancia, lo que queremos es que el Gran Premio de África allane el camino para que se celebren otras carreras en el continente".

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Apoyo de Lewis Hamilton y detalles del circuito

Correr en África cumplirá una ambición largamente acariciada por el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, el único piloto negro en la F1. El piloto británico, de 41 años, ha dicho que ha estado "luchando en segundo plano" durante años para que haya una carrera en África.

Aún no está claro exactamente cuándo se disputará la primera carrera en Ruanda. La F1 indicó que se esperaba que un circuito construido específicamente para ello estuviera terminado "a principios de la próxima década" en Bugesera, a unos 40 kilómetros (25 millas) de Kigali.

La pista se construirá cerca de un aeropuerto en construcción que dará servicio a la capital y "trabajará en armonía con el paisaje natural", aprovechando colinas y desniveles del terreno para poner a prueba a los pilotos, señaló la F1.

"Hoy es un momento histórico para la Fórmula 1", declaró el presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali. "Con Ruanda incorporándose al calendario a partir de la próxima década, nuestro deporte tendrá carreras en todos los continentes habitados, acercando el campeonato mundial como nunca a los aficionados de todo el planeta".