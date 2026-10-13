logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

La Fórmula 1 volverá a África para la temporada 2030

La Fórmula 1 firmó un acuerdo por 10 años para celebrar un Gran Premio en Ruanda desde 2030.

Por El Universal

Octubre 13, 2026 05:58 p.m.
A
La Fórmula 1 volverá a África para la temporada 2030
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fórmula 1 regresará a África con un gran premio en Ruanda a partir de principios de la próxima década, una vez que se haya construido un nuevo circuito al sureste de la capital, anunciaron el martes la F1 y el presidente del país.

      Anuncio oficial y acuerdo para Gran Premio en Ruanda

      El anuncio de un acuerdo por 10 años para albergar un Gran Premio de África en Ruanda se concretó tras una campaña del presidente Paul Kagame para llevar la F1 al continente por primera vez desde 1993.

      "Esta alianza llega con mucho retraso", manifestó el presidente de Ruanda, Paul Kagame, en un acto de lanzamiento en Kigali. "Pero es un éxito y un hito para todo el continente, especialmente para los aficionados africanos. En última instancia, lo que queremos es que el Gran Premio de África allane el camino para que se celebren otras carreras en el continente".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Apoyo de Lewis Hamilton y detalles del circuito

      Correr en África cumplirá una ambición largamente acariciada por el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, el único piloto negro en la F1. El piloto británico, de 41 años, ha dicho que ha estado "luchando en segundo plano" durante años para que haya una carrera en África.

      Aún no está claro exactamente cuándo se disputará la primera carrera en Ruanda. La F1 indicó que se esperaba que un circuito construido específicamente para ello estuviera terminado "a principios de la próxima década" en Bugesera, a unos 40 kilómetros (25 millas) de Kigali.

      La pista se construirá cerca de un aeropuerto en construcción que dará servicio a la capital y "trabajará en armonía con el paisaje natural", aprovechando colinas y desniveles del terreno para poner a prueba a los pilotos, señaló la F1.

      "Hoy es un momento histórico para la Fórmula 1", declaró el presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali. "Con Ruanda incorporándose al calendario a partir de la próxima década, nuestro deporte tendrá carreras en todos los continentes habitados, acercando el campeonato mundial como nunca a los aficionados de todo el planeta".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      La Fórmula 1 volverá a África para la temporada 2030
      La Fórmula 1 volverá a África para la temporada 2030

      La Fórmula 1 volverá a África para la temporada 2030

      SLP

      El Universal

      La Fórmula 1 firmó un acuerdo por 10 años para celebrar un Gran Premio en Ruanda desde 2030.

      Armando Hormiga González llevó la fiesta hasta Grecia
      Armando Hormiga González llevó la fiesta hasta Grecia

      Armando "Hormiga" González llevó la fiesta hasta Grecia

      SLP

      El Universal

      Tras la victoria ante Panathinaikos, González lideró la celebración con una canción emblemática del fútbol latinoamericano.

      México busca revancha ante Jamaica en Estadio Corregidora
      México busca revancha ante Jamaica en Estadio Corregidora

      México busca revancha ante Jamaica en Estadio Corregidora

      SLP

      El Universal

      Pedro López evalúa cambios en el once titular para mejorar defensa.

      UEFA vincula su futuro financiero a Relevent en nuevo acuerdo
      UEFA vincula su futuro financiero a Relevent en nuevo acuerdo

      UEFA vincula su futuro financiero a Relevent en nuevo acuerdo

      SLP

      AP

      El acuerdo con Relevent permitirá a la UEFA financiar operaciones y apoyar a sus 55 federaciones miembro.