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Armando "Hormiga" González llevó la fiesta hasta Grecia

Tras la victoria ante Panathinaikos, González lideró la celebración con una canción emblemática del fútbol latinoamericano.

Por El Universal

Octubre 13, 2026 05:53 p.m.
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Armando Hormiga González llevó la fiesta hasta Grecia
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El futbolista Armando "Hormiga" González continúa ganándose un lugar dentro del Olympiacos y demuestra estar cada vez más adaptado tanto al futbol griego como a la dinámica del vestidor. Más allá de sus aportaciones dentro de la cancha, el exdelantero de Chivas se ha convertido en un futbolista muy querido por sus compañeros gracias a su personalidad y carisma.

      Armando Hormiga González lidera festejos tras victoria

      Una muestra de ello quedó reflejada en un reciente video compartido por el club en redes sociales, donde se observa al atacante mexicano liderando los festejos tras la victoria por (1-0) sobre el Panathinaikos. Aunque no tuvo participación en el encuentro, González fue uno de los más entusiastas durante la celebración, animando a sus compañeros y poniendo el ambiente en el vestidor.

      La Cumbia de los Trapos, himno inesperado en Grecia

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      El joven mexicano sorprendió al entonar "La Cumbia de los Trapos", popular canción de Yerba Brava que se ha convertido en un clásico dentro de las tribunas del futbol latinoamericano.

      En México, la melodía ha cobrado especial relevancia en los últimos años al ser una de las canciones más identificadas con el Toluca durante sus partidos como local, por lo que escucharla en el vestidor de un equipo griego no pasó desapercibido para los aficionados.

      González, quien formó parte de la Selección Mexicana durante la más reciente Fecha FIFA, en la que debutó Rafael Márquez como entrenador del combinado nacional, podría regresar a la actividad este jueves en la Europa League. El atacante mexicano buscará sumar minutos cuando el Olympiacos se enfrente al Olympique de Marsella en un duelo de gran exigencia dentro del torneo continental.

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