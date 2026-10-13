INE evacua personal por fuga de diésel en gasolinera cercana

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Todo el personal de las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE) fue evacuado la mañana de este martes después de que se registró una fuga de diésel en una gasolinera cercana a las instalaciones.

Acciones de la autoridad

El órgano electoral reportó en un comunicado que inmediatamente se activaron los protocolos de Protección Civil.

"El operativo, en la sede central ubicada en el sur de la ciudad, se dio en orden, siguiendo los planes de contingencia correspondientes", garantizó.

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Según detalló el INE, un total de 866 empleadas y empleados fueron evacuados del complejo alrededor de las 11:00 horas, luego de que se detectó una filtración en los tanques de almacenamiento de diésel de un expendio de combustible.

¿Qué declararon las autoridades?

"Hasta el momento, de acuerdo con información de Protección Civil de la Ciudad de México, la fuga en la gasolinera persiste; en tanto la contingencia continúe, las actividades del INE se mantendrán en la modalidad home office", destacó.

El Instituto Nacional Electoral indicó que colabora de manera coordinada con Protección Civil para atender el incidente y salvaguardar la integridad del personal y de las instalaciones.

La consejera Carla Humphrey Jordan informó que, por esta razón, se suspendieron las entrevistas a las personas aspirantes a las Consejerías y Presidencias de los Organismos Públicos Locales, que serán reprogramadas.

"La situación está bajo control y todas y todos se encuentran a salvo", aseguró.

Por su parte, el INE informó a través de su cuenta que con base en el apoyo del equipo técnico de la institución, en breve se reanudarán las entrevistas programadas para cumplir en tiempo y forma con la normatividad.