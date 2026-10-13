¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Desde 1998, la magia de Disney navega por los mares de diferentes partes del mundo con la creación de su propia naviera que, por el momento, cuenta con 8 barcos, cada uno con su propia temática y atracciones.

Disney anuncia estreno del crucero Disney Believe en 2027

Sin embargo, hace unos días se anunció la suma de otro barco que comenzará operaciones en 2027, el Disney Believe.

Estuvimos en el evento de revelación y en "Destinos" de EL UNIVERSAL te compartimos los detalles del nuevo crucero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una de las principales novedades en el Disney Believe será el musical Encanto, el primer show en vivo de esta película basada en Colombia.

Musicales y entretenimiento en el Disney Believe

Otro de los shows en el Walt Disney Theatre (el teatro principal de la embarcación) será "Tangled: The Musical", que aunque no será nuevo, presentará un set y efectos especiales renovados.

Como en cada crucero de la naviera Disney Cruise Line, la decoración será única. Mostrará detalles y tapices de personajes de "Zootopia", "Big Hero 6", "Coco", "El Rey León", "Campanita", "Toy Story" -con esculturas gigantes de "Buzz" y "Woody" en la popa- y más.

El espectacular Grand Hall central estará inspirado en "Moana" y el poder de la naturaleza: alfombra de tonos marinos con toques bioluminiscentes, una estatua del personaje y un candelabro que refleja el movimiento del agua y que contendrá el corazón de Tafiti en su interior.

Otra gran novedad será el restaurante Oaken´s Table: A Frozen Family Feast, una especie de patio de verano de Escandinavia con apariciones de Oaken, Anna, Kristoff y la banda sonora de Frozen.

Los amantes del café podrán acudir al par de cafeterías Big Hero Sips, inspirado en San Fransokyo de "Big Hero 6", y Café Kakamora, inspirado en la legendaria isla Motinui y los piratas de coco de "Moana".

En las cubiertas superiores, como parte del patio de comida (con comida rápida) Mickey and Friends Festival of Foods, debutará Pluto´s Pita Platters con un menú de kebabs y pitas.

Gazelle será un centro de entretenimiento temático de Zootopia. Por el día, se organizarán trivias, juegos y encuentros con personajes; de noche será una discoteca silenciosa para adultos y un escenario para espectáculos diversos.

El club para niños de 3 a 10 años, Disney´s Oceaneer Club, tendrá una entrada con guiños a Monsters Inc., incluido un divertido anuncio del ´Código 3312´, que indica que un monstruo tuvo contacto con un humano.

Para adultos, el barco contará con dos lounges para disfrutar de música y tragos:

Sea Notes: es un salón de piano con temática de La Sirenita.

Wishing Well: un bar temático de la película clásica "Blancanieves y los Siete Enanitos". Evocará el patio de un castillo gótico, decorado con flores blancas y manzanas rojas, marcos de madera tallados a mano y vitrales.

Además de la decoración en los tapices de las 1,246 habitaciones (con capacidad para albergar 4,000 huéspedes), las categorías dentro del servicio de consejería tendrán un lounge especial de "Alicia en el País de las Maravillas" y 2 tipos de suite:

- Royal Reef: ambientadas en La Sirenita y el mar.

- Royal Rose: ambientadas en "La Bella y La Bestia", con inspiración de un palacio francés.

Muy cerca de la chimenea de la proa se instalará Believe Tower, una suite temática del parque Magic Kingdom. Tendrá 2 pisos, 2 dormitorios, 4 baños (algunos con tina) y ventanales con vistas a las cubiertas superiores y al horizonte.

Más allá de los sitios exclusivos del crucero Disney Believe, contará con otros venues que también existen en los barcos de la categoría Wish (Destiny, Treasure y Wish).

Por ejemplo:

1923: restaurante decorado con dibujos, accesorios y herramientas de los archivos de Walt Disney.

Worlds of Marvel: restaurante temático de superhéroes.

Wonderland y Never Land: cines boutique con proyecciones diarias.

Pirate´s Rockin´ Parlay Party: espectáculo nocturno al aire libre con banda de rock en vivo y fuegos artificiales (hasta el momento, único en su tipo en el mundo).

Haunted Mansion Parlor: bar inspirado en la atracción homónima de los parques de Disney.

Quiet Cove: área exclusiva para adultos en la popa, con una barra, piscinas de hidromasaje e infinity pool.

Palo Steakhouse: comedor premium especializado en carnes.

Enchanté: restaurante francés del chef Arnaud Lallement, con 3 estrellas Michelin.

Disney Seas the Adventure: show estilo Broadway con personajes de Disney y Pixar.

AquaMouse: tobogán de 230 metros de largo.

Senses Spa y Senses Fitness: spa y gimnasio.

El viaje inaugural del Disney Believe está programado para el 18 de diciembre de 2027, aunque las reservas se abrirán a partir del 19 de octubre de 2026.

Disney Believe contará con viajes de 4 y 5 días por el Caribe, con paradas en algunos destinos de las Bahamas:

Nasáu: la capital de Bahamas.

Disney´s Castaway Cay: isla privada de Disney, con restaurantes estilo BBQ, playas, toboganes, rutas en bicicleta, zona para practicar snorkel, un mirador, bares y tiendas de souvenirs.

Disney Lookout Cay at Lighthouse Point: propiedad al sur de la isla de Eleuthera, con un par de playas privadas, zonas de juegos para niños, restaurantes estilo BBQ y el Centro Cultural de Goombay.

Zarpará desde Port Everglades, en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida.