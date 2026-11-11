Sheinbaum señala a oposición de querer desacreditar elección de 2027

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En el marco del escándalo de corrupción en el INE, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la oposición busca desacreditar la elección del 2027 porque tienen "tan poca credibilidad" y "está tan baja en las encuestas".

En su conferencia mañanera de este miércoles 11 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que "el negocio" viene de mucho antes de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

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Tras la información que presentó en días pasados sobre que los monopolios en el INE datan de 1999 con contratistas que trabajaron en el gobierno en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, la Presidenta declaró que "están muy enojados, hay un odio brutal en la última semana por lo que hemos estado diciendo". Acusó también "un ataque muy dirigido" por lo presentado en su conferencia.La titular del Ejecutivo federal también insistió en tratar de deslindar a Morena de Taddei y repitió que viene del periodo del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. Recalcó que debe hacerse una investigación profunda ante las irregularidades detectadas en los contratos."¿Qué hay en el fondo también? Querer desacreditar la elección del 2027, porque ese es el objetivo. Porque como la oposición tiene tan poca credibilidad y está tan baja en las encuestas, que ahora lo que buscan pues es desacreditar la elección del 2027."¿A quién le corresponde garantizarla? Pues al actual Instituto Nacional Electoral con los consejeros que están ahí, y la Cámara de Diputados que elija a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral", declaró.Aseguró Claudia Sheinbaum que están garantizadas las elecciones del próximo año, "pero tiene que hacerse una investigación profunda de todo eso"."Ahora solo quieren decir ´fue el periodo de Guadalupe Taddei´. No, viene de mucho antes este negocio", dijo al vincular a integrantes del Partido Somos."Resulta que el Instituto Federal Electoral es la panacea o era la panacea, y que era lo máximo y que era la institución de mayor credibilidad en México, y el INE también. Y entonces qué es lo que decimos: ´a ver, perdón, ese Instituto tiene por lo menos una mancha terrible que es el fraude electoral del 2006 y el INE tiene otras como la compra de votos del 2012 donde nunca dijeron nada, o el Instituto Federal Electoral. Y posterior varios temas que ocurrieron del 2014 hasta el 2024'", expresó.Insistió en que se debe investigar "a fondo" a todos los contratistas que provocaron la formación de un monopolio con precios muy distintos, que se garantice la elección del 2027 y que se hable de la historia del INE, "y particularmente el fraude del 2006"."Lo que decimos es que hay un negocio vinculado con unos contratistas desde 1999 en algunos estados, pero particularmente desde 2014 con todos los organismos electorales estatales que fueron nombrados por ese consejo general y que ahora es un partido político, ese consejo general con Claudio X. González y otros que han hablado en contra del movimiento, y particularmente un personaje, Padilla, qué es el que vincula estos contratistas con el momento actual."Es parte del mismo partido político, eso es lo que nosotros planteamos. Y ¿qué dijimos como gobierno de México? Es que se investigue todo ¿Quién lo tiene que investigar? La Auditoría Superior de la Federación y si es el caso, de la Fiscalía General de la República, que ya hay varias denuncias que se han presentado, incluidas las denuncias de los consejeros electorales actuales", mencionó.En el Salón Tesorería volvió a señalar los recientes dichos del expresidente Vicente Fox, quien reconoció que intervino en la elección de 2006. También aprovechó para señalar a intelectuales como Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze."¿Quien luchó por la democracia siempre? El movimiento que hoy representa la transformación, siempre", agregó.