Gaby Spanic dedica mensaje a su hermana tras reencuentro

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Cuando Gaby Spanic protagonizó en 1998 la telenovela "La usurpadora", interpretó a unas hermanas gemelas, Paulina Martínez y Paola Bracho, muchos creyeron en aquel momento que su hermana gemela en la vida real, Daniela Spanic, había actuado en el melodrama dirigido por Beatriz Sheridan y producida por Salvador Mejía, pero esto no ocurrió.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre el distanciamiento entre ellas, que si se aman o se odian, que si están peleadas o no, por lo que un reciente reencuentro en México, acompañado de un emotivo mensaje por parte de Gaby, están dando de qué hablar en redes.

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La relación entre las gemelas Gaby y Daniela Spanic ha atravesado distintas etapas, se sabe que de una infancia y juventud marcadas por la cercanía y el apoyo mutuo, tuvieron un distanciamiento de una década que comenzó en 2007, en medio de conflictos familiares y problemas de salud de Daniela.Uno de los momentos más difíciles ocurrió ese año, cuando Daniela sufrió un derrame cerebral mientras estaba embarazada; Gaby permaneció a su lado durante su recuperación y la acompañó en el hospital, sin embargo, posteriormente surgieron desacuerdos entre la actriz y Ademar Nahum, entonces esposo de Daniela, que terminaron por fracturar la comunicación entre las hermanas y durante aproximadamente diez años dejaron de hablarse.La reconciliación llegó en 2017, cuando Gaby tomó la iniciativa de buscar a su gemela mediante un mensaje telefónico, el acercamiento culminó en un emotivo reencuentro público, en el que ambas dejaron claro que, pese al tiempo separadas, no existía odio entre ellas.Durante la celebración del décimo aniversario de Dr. GAMA en el Palacio La Rochelle, en la Ciudad de México, las hermanas gemelas Gaby y Daniela Spanic se reencontraron, fue la actriz de "Las leonas", quien compartió una foto en redes con su hermana Daniela, a quien le dedicó un mensaje muy emotivo.Gaby aclaró que el amor de hermanas va más allá de los rumores de distanciamiento entre ellas, aclaró que nunca han estado peleadas, aunque admitió que por cuestiones de la vida estuvieron separaron físicamente pero sin rivalidades."Los lazos de sangre y el amor verdadero no se rompen. Se han dicho tantas cosas sobre mi hermana gemela @danielaspanictv y sobre mí... Que si nos peleamos, que si nos reconciliamos, que si estamos distanciadas... Pero quiero dejar algo muy claro: Daniela y yo nunca hemos estado peleadas. La vida y las circunstancias nos separaron físicamente, pero jamás existió entre nosotras esa rivalidad que algunos han querido inventar".La venezolana, quien acompañó su publicación con una foto de ambas en atuendos color rojo, agregó que siempre ha estado para su hermana, y le externó salud y paz , bendiciones y mucho amor."Siempre he estado para mi hermana, y el amor que siento por ella no necesita explicaciones ni demostraciones públicas. Somos hermanas, somos gemelas y compartimos un vínculo que va mucho más allá de cualquier rumor. Que Dios te bendiga siempre, Daniela. Te deseo paz, salud, amor y muchas bendiciones. Porque la sangre nos une, pero el amor es lo que permanece".