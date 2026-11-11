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Asegura Sefin pagos puntuales a UASLP

"Vamos al corriente con las ministraciones establecidas", aseguró Ariana García Vidal

Por Rubén Pacheco

Noviembre 11, 2026 02:35 p.m.
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Ariana García Vidal/Pulso

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      A más tardar el próximo 20 de noviembre, el Gobierno del Estado estará al corriente en las aportaciones financieras con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), aseveró Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

      Matizó que el depósito millonario no se considera un pasivo, porque desde el inicio del ejercicio fiscal 2026, se acordó en el programa de calendarización cubrir los pagos de forma mensual.

      "Vamos al corriente con las ministraciones establecidas y conforme a lo presupuestado por el Congreso, y lo adicional es lo que se firmó en un convenio posterior con la universidad y la Secretaría de Educación (Pública)", complementó.

      García Vidal sostuvo que la partida adicional está considerada en las erogaciones que aportará la Sefin en el último mes del 2026, por lo tanto, aseveró que no habrá inconvenientes para la cobertura.

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      "La verdad, no (la UASLP no ha manifestado problemas económicos). Hemos tenido muy buena comunicación con el rector y con su administrador, y la verdad, ellos saben que así sucedió el año pasado", expuso.

      Con corte a octubre pasado, a la casa de estudios se le depositaron 21 millones 202 mil 350 pesos, procedentes de las aportaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Sefin.

      En tanto, se encuentra pendiente lo correspondiente a noviembre por un monto de 177 millones 899 mil 244 pesos, según información de la Dirección de Subsidios a Universidades adscrita a la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI).

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