Falsifican bebidas alcohólicas de moda

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró cuatro inmuebles utilizados para la producción de bebidas alcohólicas en envases falsificados y detuvo a tres personas en el municipio de Tonaya, Jalisco.

Con apoyo del Gabinete de Seguridad, personal de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), ejecutó cuatro órdenes de cateo como parte de una investigación relacionada con la posible producción, almacenamiento y comercialización de bebidas alcohólicas en envases que probablemente reproducen una forma distintiva protegida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la FGR, durante la diligencia se aseguraron cuatro inmuebles e infraestructura de producción vinculada con dos empresas, así como más de 32 mil envases esféricos, entre productos terminados, mercancía en proceso e insumos.El valor legítimo estimado de los bienes contabilizados supera un millón de pesos, destacó la Fiscalía General de la República.Indicó que las tres personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) para que determine su situación jurídica conforme a derecho.Agregó que en los inmuebles también se localizó maquinaria que estaría siendo utilizada para el llenado y sellado de envases, documentación, equipos electrónicos, numerario y otros indicios relacionados con los hechos investigados.Las cantidades y los valores finales se encuentran sujetos a los dictámenes periciales correspondientes, en esta investigación que se centra en la posible falsificación de la forma esférica distintiva de un envase de bebidas alcohólicas, protegida como marca tridimensional.Esta figura de propiedad industrial permite distinguir un producto por la configuración de su envase, independientemente de las palabras, etiquetas, colores o denominaciones colocadas en el recipiente.La protección de esta forma distintiva también representa la tutela de la innovación y del emprendimiento, al tratarse de un diseño desarrollado originalmente como parte de un proyecto empresarial y posteriormente reconocido por su crecimiento y aportación al sector, explicó la FGR en un comunicado.Aseguró que continuará con la integración de la investigación para esclarecer los hechos, determinar la procedencia de los bienes e insumos, establecer el alcance de las actividades desarrolladas en los inmuebles y, en su caso, determinar las responsabilidades que correspondan.