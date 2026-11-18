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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó el Hospital Popular del Distrito de Nanshan en Shenzhen, China, como parte de su agenda en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. Durante su llegada al hospital, fue recibida por una enfermera que le obsequió un ramo de flores, y una pantalla en la entrada exhibía un mensaje de bienvenida dirigido a la mandataria.

El recorrido por el hospital es un reflejo del interés de México por fomentar la cooperación y el intercambio en el ámbito de la salud y la tecnología. Tras esta visita, Sheinbaum Pardo se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto de la cumbre. Este encuentro forma parte de una agenda bilateral que busca fortalecer las relaciones entre ambos países.

A lo largo de su visita, Claudia Sheinbaum también ha aprovechado la oportunidad para mantener conversaciones sobre posibles alianzas en diferentes áreas, como la inteligencia artificial y la infraestructura, temas relevantes en la actualidad y de interés mutuo con otros líderes latinoamericanos presentes en la cumbre.

La participación de la presidenta en APEC resalta la importancia de México en foros internacionales, especialmente en temas que involucran el desarrollo económico y la cooperación regional. La cumbre tiene lugar en un momento en que la colaboración entre naciones es crucial para enfrentar desafíos globales.

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En suma, la visita de Sheinbaum al hospital y su próxima reunión con Trump subrayan un enfoque en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el interés de México por avanzar en proyectos de cooperación con otros países de la región.