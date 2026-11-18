¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Daniela González Espinoza, regidora del Ayuntamiento por el Partido Verde apareció esta jornada junto al aspirante a la Presidencia, José Luis Romero Calzada "Tecmol", luego de haber sido por años parte del medinismo local.

Este martes, en su página de Facebook llamada Ejército Tecmol (sic), apareció Daniela González, acompañada por el político salinense, en donde éste escribió: "11:14 am bienvenida Daniela a el ejército" (sic), donde además aparece una de las ya conocidas colaboradoras del aspirante, Roxana Arnaud Miranda.

González Espinoza fue parte de la campaña de Medina Salazar e incluso tuvo cargos en la pasada administración del mismo David Medina.

Hay que recordar que por discrepancias surgidas en redes sociales, Medina y Romero tienen diferencias que al menos en el primer caso, se dice que son irreconciliables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí