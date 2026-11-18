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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles que las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos van avanzadas, tras reunirse con el presidente Donald Trump en Shenzhen, China, al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Durante la conferencia matutina, en la que participó a distancia desde Shenzhen, Sheinbaum dijo que la reunión duró alrededor de 20 minutos. En ese lapso, la delegación mexicana expuso a Trump los avances de las conversaciones que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mantiene con funcionarios estadounidenses.

"Estaba de muy buen ánimo el presidente Trump", dijo Sheinbaum al describir el encuentro. La mandataria afirmó que las conversaciones van "muy avanzadas" y dejó pendientes los detalles sobre posibles acuerdos en materia de aranceles o sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ebrard, quien acompañó a Sheinbaum junto con Roberto Velasco, informó que los equipos de ambos países han sostenido 56 reuniones técnicas. Según la presidenta, por parte de Estados Unidos participaron, entre otros, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el representante comercial, Jamieson Greer.

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El encuentro se concretó después de que, el 12 de noviembre, Sheinbaum había descartado reunirse con Trump en China y había señalado al G20 de diciembre como una posible ocasión para conversar.

Una nueva reunión bilateral durante esa cumbre sigue sin confirmarse.