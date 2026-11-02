Sheinbaum honra memoria ancestral en Palacio Nacional

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo honró este domingo en Palacio Nacional la memoria de los ancestros, y destacó la herencia de los pueblos originarios, así como la riqueza cultural de México, en ocasión de las celebraciones por el Día de Muertos.

Sheinbaum destaca la importancia de las tradiciones en Día de Muertos

A través de sus redes sociales, la Mandataria señaló que las ofrendas, las flores de cempasúchil y las veladoras representan expresiones de amor, memoria y respeto hacia quienes antecedieron a las generaciones actuales.

"Preservar nuestras tradiciones es reconocer de dónde venimos, sentir orgullo de lo que somos y construir, desde nuestras raíces, la visión del presente y del futuro", escribió la Presidenta.

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Subrayó que estas tradiciones forman parte de la identidad nacional y permiten reconocer la grandeza cultural del país.

"Hoy honramos la memoria de nuestros ancestros, celebramos la herencia de los pueblos indígenas y reconocemos la grandeza cultural que nos define", expresó Sheinbaum Pardo.

Hoy honramos la memoria de nuestros ancestros, celebramos la herencia de los pueblos originarios y reconocemos la grandeza cultural que nos da identidad. Cada ofrenda, cada flor de cempasúchil y cada veladora son expresiones de amor, memoria y respeto por quienes nos antecedieron. Preservar nuestras tradiciones es reconocer de dónde venimos, sentir orgullo de lo que somos y construir, desde nuestras raíces, la visión del presente y del futuro. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 1, 2026

Explicación de los elementos del altar y su significado cultural

En un mensaje acompañado de imágenes y referencias a la celebración del Día de Muertos en Palacio Nacional, la Mandataria explicó que, mediante fotografías, anécdotas, aromas y platillos favoritos se recuerda a los familiares y seres queridos que ya no están, pero cuya memoria permanece en la vida de quienes los recuerdan.

También explicó los elementos que integran el altar de muertos —flores, agua, comida, veladoras— y cómo preservan la tradición. Además, destacó el significado de la flor de cempasúchil, originaria de México, cuyo nombre proviene del náhuatl y se relaciona con el significado de 20 flores o muchas flores.

Explicó que para los mexicas esta flor representaba al Sol y que, de acuerdo con la tradición, sus pétalos conservan simbólicamente su luz y calor, por lo que se utilizan para formar caminos en las ofrendas que guían a las almas de regreso a sus hogares.

La Presidenta de México expresó que el Día de Muertos es un espacio de amor, memoria y tradición que permite mantener vivos los vínculos familiares y culturales, al tiempo que fortalece la identidad mexicana.