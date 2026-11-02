Empresas ligadas al clan Taddei ganan 123 mdp

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- La elección judicial de 2025 fue el pretexto perfecto para que Cajas Graf y Litho Formas, empresas ligadas al clan Taddei, se embolsaran 123 millones 143 mil 630 pesos que les otorgaron Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en la compra de material electoral.

EL UNIVERSAL revisó los contratos que en 2025 firmaron las siete empresas que la Auditoría Superior de la Federación liga al empresario José Alfredo Hernández Casillas, cercano a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei.

De las siete empresas, dos fueron beneficiadas por los OPLE de Coahuila, Sonora, San Luis Potosí, Nayarit y Quintana Roo con contratos millonarios con los que les compraron el material para la elección del Poder Judicial y sus simulacros.

El contrato IEQROO/LPN/16/2025, que firmó el Instituto Electoral de Quintana Roo con Litho Formas para la compra de material electoral del proceso extraordinario para el Poder Judicial, fue el más grande, con un monto de 34 millones 798 mil pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese mismo contrato se firmó una adenda de 15 millones 897 mil 222 pesos con Cajas Graf para abastecer más material. En total, en 2025 Quintana Roo dio 50 millones 695 mil 224 pesos.

A ese le sigue el contrato 038/2025, firmado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, igual para abastecer de material electoral la Elección Judicial, por 29 millones 996 mil 292 pesos.

Durante el proceso de la elección se firmó una modificación a ese contrato con el seguimiento 039/2025 para pedir más materiales, con lo que se sumó un millón 102 mil pesos. En total, en 2025 y para la elección judicial, el órgano electoral sonorense pagó 31 millones 98 mil 292 pesos a Cajas Graf.

El Instituto Electoral de San Luis Potosí otorgó 16 millones 899 mil 925 pesos a Litho Formas también para la entrega de material electoral para la jornada del 1 de junio de 2025.

En Coahuila, el instituto electoral otorgó 16 millones 874 mil 959 pesos en el contrato LPN-002-20-25. Nayarit también firmó un contrato por 7 millones 575 mil 228 pesos con Litho Formas para los mismos conceptos.

Fingían competencia

EL UNIVERSAL dio a conocer y ha documentado el esquema bajo el que operaban estas empresas ligadas a José Alfredo Hernández Casillas: con diferentes miembros como representantes legales y fingiendo competir entre ellas en los procesos de licitación.

Una revisión a diversos contratos obtenidos por estas empresas detectó que estaban coludidas para simular que competían en licitaciones de contratos millonarios por parte del INE y de diversos OPLE.

En sus documentos ante el Registro Público del Comercio, las empresas compartían la misma dirección fiscal y cambiaban con frecuencia de domicilios y de representantes legales.

Además, El Gran Diario de México hizo una visita a las direcciones de Cajas Graf y Corporativo Zeg, ubicadas en la colonia Xalostoc, Estado de México; se halló que sólo dos cuadras las separan una de la otra.

Cajas Graf se encuentra en Luis G. Sada 71, Viveros Xalostoc, Ecatepec, Estado de México, mientras que Corporativo Zeg se encuentra dos calles antes, en Escape 76.

Un trabajador de Cajas Graf confirmó que esa empresa hacía trabajos de Corporativo Zeg y viceversa. "Está aquí adelante, a dos cuadras. Ahí están las oficinas de la otra empresa a la que le hacemos trabajo y ellos a nosotros".

Mil millones en otros contratos

Investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveladas por EL UNIVERSAL desde el 26 de octubre, documentaron que, en años anteriores, estas mismas empresas obtuvieron contratos por más de mil millones de pesos en los Organismos Públicos Locales Electorales de al menos 13 estados.

Las indagatorias documentan que la relación de este grupo corporativo —liderado por el empresario José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas— con la ahora exconsejera presidenta del INE se remonta al año 2014, cuando Taddei era titular del Instituto Electoral del Estado de Sonora (2014-2021).

Aunque estos contratos son anteriores a la elección judicial, es hasta ahora que tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Unidad de Inteligencia Financiera han ido revelando que se observó falsa competencia y adjudicaciones directas mal justificadas por los organismos electorales.

Datos

* 50 millones 695 mil 224 pesos fue el total entregado por el Instituto Electoral de Quintana Roo al corporativo para el proceso extraordinario para el PJ.

* 29 millones 996 mil 292 pesos fue el pago del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora para elección judicial.