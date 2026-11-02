Sergio Pérez concluye Gran Premio México 2026 con satisfacción

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- En lo que lucía como la mejor carrera de Sergio Pérez con Cadillac en la temporada, terminó siendo una más dentro del calendario.

El mexicano había conseguido un buen arranque en el Gran Premio de la Ciudad de México, pero una mala parada en los pits y una penalización arruinaron el momento.

Cuando las cinco luces se apagaron, "Checo" atacó con su bólido y de la posición 20 alcanzó el lugar 14. Una arrancada espectacular para el volante tapatío que, en ese momento, estaba ubicado en el mejor puesto desde su llegada al equipo estadounidense.

"En general, fue una buena carrera, tuvimos una muy buena arrancada, especialmente en esa primera vuelta fue buenísima", manifestó el piloto tricolor una vez finalizada la carrera.

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"Luego desafortunadamente tuvimos una muy mala parada, que perdimos todo lo que habíamos ganado", añadió.

Pérez felicita a Kimi Antonelli y reconoce a Toto Wolff

Pérez también se sumó a los pilotos de la parrilla que lanzaron su felicitación a Kimi Antonelli por haberse coronado campeón del mundo y también reconoció la decisión de Toto Wolff por confiar en un volante tan joven.

"Kimi, la verdad, increíble la temporada que hizo y, sobre todo, Toto que confió en él desde el día uno y, a pesar del año complicado que tuvo el año pasado, siguió creyendo en él".

Agradecimiento a la afición y expectativas para la próxima temporada

Tal y como lo ha hecho a lo largo de la semana, "Checo" manifestó de nuevo su agradecimiento con la afición que nunca deja de alentarlo y más en este día que, ahora sí, cumplió su Gran Premio 300 en la Fórmula 1.

"Ah, súper, súper especial, un momento único, un momento que extrañé mucho de no haber estado el año pasado, estoy muy contento con eso", dijo con una sonrisa.

A pesar de que faltan un par de carreras para cerrar el calendario de 2026, Pérez confiesa que el próximo año también será complejo para él y el equipo, aunque espera se pueda dar una mejora en el monoplaza.

"Igual, complicado, porque ya hemos parado el desarrollo totalmente, está todo enfocado en el próximo año, entonces esperemos que el próximo año lleguemos con un auto mucho más competitivo y podamos pelear por mejores resultados", reflexionó.