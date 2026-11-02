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Renuncia de Taddei no zanja crisis en INE: PAN

El presidente del PAN, Jorge Romero, pide que se esclarezca el uso de recursos públicos y se sancione a responsables.

Por El Universal

Noviembre 02, 2026 08:47 a.m.
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Renuncia de Taddei no zanja crisis en INE: PAN
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      CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, indicó que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no es suficiente para resolver la crisis institucional causada por los señalamientos de presunta corrupción, conflictos de interés y contrataciones irregulares durante su administración.

      PAN exige continuar investigación y sanciones

      En un comunicado, el dirigente panista exigió que se continúe con las investigaciones, se esclarezca el destino de los recursos públicos y, en caso de comprobarse la comisión de delitos o responsabilidades administrativas, se castigue a quienes resulten responsables, sin importar el cargo que hayan desempeñado.

      Vínculos de Taddei con Morena y respaldo político

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      Romero Herrera sostuvo que Morena no puede deslindarse de Guadalupe Taddei, después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador celebrara públicamente su nombramiento, en 2023, y reconociera su cercanía con integrantes de la familia de la entonces consejera presidenta.

      Aseguró que los vínculos familiares de Taddei con funcionarios y representantes de Morena, el respaldo político que recibió del obradorismo y las decisiones legislativas que fortalecieron su poder como presidenta del INE contradicen los intentos del oficialismo por desvincularse de su gestión.

      Además, el presidente nacional del PAN recordó que en 2024 Morena impulsó una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que permitió a la presidencia del INE designar de manera directa a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin requerir la aprobación del Consejo General.

      Por ello, Acción Nacional impulsa una contrarreforma al artículo 45 de la LGIPE para retirar estas facultades extraordinarias y restablecer el mecanismo de designaciones colegiadas, mediante el voto de al menos ocho de los 11 integrantes del Consejo General.

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