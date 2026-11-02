Proceso penal contra Ruffo Appel continúa: FGR aclara situación

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Luego que diversos medios de comunicación señalaron que un juzgado federal concedió al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel la suspensión definitiva en el amparo contra su vinculación a proceso por delincuencia organizada y contrabando de combustible, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la suspensión otorgada no supone el fin del proceso penal.

FGR aclara efecto de suspensión definitiva

Indicó que su único efecto es que se suspenda momentáneamente el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que se resuelva el juicio de amparo, es decir, que no inicie la etapa de juicio oral hasta que se determine lo conducente. Detalló que Ruffo se encuentra actualmente vinculado a proceso por su posible participación en delitos en materia de hidrocarburos y la investigación en su contra continúa.

Investigación y medidas cautelares en curso

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La FGR resaltó que continuará sus investigaciones hasta llevar a las personas responsables del caso ante la justicia.

El 26 de septiembre, el panista abandonó el penal de El Altiplano, Estado de México, luego de modificarse su medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria.

En esa ocasión, la FGR refirió que si bien la autoridad judicial le concedió el cambio del lugar de cumplimiento de la medida cautelar, al señalar su defensa que es adulto mayor y tiene problemas de salud, ello no implica que su proceso penal se detenga o pueda presentar cambios.