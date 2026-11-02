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SRE reporta muerte de mexicano tras choque de trenes en España

Autoridades españolas colaboraron en la identificación y localización del connacional desaparecido desde el 28 de octubre.

Por El Universal

Noviembre 02, 2026 08:05 a.m.
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SRE reporta muerte de mexicano tras choque de trenes en España
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      CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó esta mañana el fallecimiento de una persona mexicana tras un accidente ferroviario en Toledo, España, que permanecía desaparecida.

      Acciones de la autoridad

      La SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, lamentó la muerte e indicó que "con profunda tristeza" las autoridades españolas confirmaron el fallecimiento de un connacional en Urba, Toledo, luego del accidente ferroviario ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla el pasado 28 de octubre.

      La Cancillería agradeció todo el apoyo recibido en los últimos días por parte de las autoridades locales para la búsqueda del connacional.

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      Detalles confirmados

      También reconoció a la Guardia Civil y a las demás autoridades españolas por el trabajo realizado en la atención de este lamentable siniestro y que permitió la localización e identificación de las personas desaparecidas, incluida la del nacional mexicano.

      "La SRE, a través de la Embajada de México en España, ha estado prestando asistencia consular a los familiares que viajaron a ese país, y los está acompañando de forma permanente en las gestiones correspondientes que permitan la repatriación de los restos del connacional.

      "De igual manera, nuestra Embajada realiza los trámites necesarios para apoyar con los gastos funerarios y la repatriación de los restos del connacional, conforme a las decisiones de los familiares", destacó Relaciones Exteriores.

      La familia del mexicano agradeció a todas las instituciones que participaron en la localización de su familiar y que les prestaron asistencia.

      "También agradece a sus amistades y a quienes, incluidos los medios de comunicación, han expresado su solidaridad y apoyo en este duro momento", compartió la SRE.

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