Sheinbaum presenta plan para digitalizar sistema de salud

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La presidenta Claudia Sheinbaum presentará este viernes 23 de octubre al equipo de especialistas mexicanos integrado por tecnólogos y expertos en Ciencias de Datos, Distribución y Logística que elaborarán un plan de modernización y digitalización del sistema de salud para eliminar trámites físicos que retrasan la entrega de medicamentos en unidades de salud.

"Mi objetivo es presentarlo este viernes y si no pues el lunes. (...) Nos van a ayudar a que todo el proceso sea muy eficiente y muy transparente para el paciente, para las y los mexicanos", expresó durante la conferencia matutina de este martes 20 de octubre.

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La Jefa del Ejecutivo informó que ayer se reunió con Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, y con José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para acelerar el proyecto y así automatizar los procesos, pues todavía se requieren oficios físicos para solicitar medicamentos."A veces no hay comunicación, no está totalmente automatizado todo, no necesariamente hasta dónde queremos llegar: del proveedor al almacén, del almacén al centro de salud y hospital y del hospital al paciente. Que tú puedas tener la trazabilidad perfecta desde el proveedor hasta la entrega del paciente. Esa parte de automatización de todo, absolutamente todo el proceso, no hemos llegado todavía hasta ahí", reconoció.En Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que el plan de modernización se concretará este año para el IMSS-Bienestar, en colaboración con egresados de investigación de operaciones del Instituto Tecnológico Nacional de México y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes diseñarán la automatización de almacenes y la trazabilidad de todos los procesos."Antes todo estaba terciarizado, todo estaba en manos de terceros y era carísimo. Y desde el presidente López Obrador comenzó a disminuir todo eso. Pero tenemos que llegar a un punto en donde el sistema de salud público sea el más moderno de México. El más moderno y además, el de total transparencia", aseguró esta mañana.El sábado pasado, Sheinbaum Pardo explicó que directores de hospitales denunciaron el retraso en la entrega de medicamentos que sí compró el gobierno federal y se encontraba en almacenes, por lo que adelantó el proyecto de modernización de trámites y entrega. El domingo, cuestionó que unos zapatos que se compran en internet y son enviados desde China llegan al día siguiente: "¿cómo nosotros no podemos hacer que material llegue del almacén al hospital?", dijo."¿Cómo es que yo me reúno todos los lunes con el Gabinete de Salud y la gente me dice que hay lugares donde no está funcionando bien? (...) Como decía el presidente López Obrador: ´me canso ganso´ que vamos a modernizar todo el sistema de salud. Es como una revolución nada más que es digital. Es una transformación digital para beneficio del pueblo. De eso se trata lo que vamos a hacer, la próxima semana en una mañanera lo vamos a presentar, ya se los dejé de tarea", expresó este domingo.