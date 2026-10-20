Salvia messii, nueva especie botánica nombrada en honor a Lionel Messi
La especie está catalogada como En Peligro por amenazas como incendios y cambio climático.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
A principios de octubre, un grupo de científicos de Perú y Argentina informaron en la revista científica Phytotaxa sobre el descubrimiento de una nueva especia botánica en las laderas rocosas de los Andes, en el área centro y sur de Perú.
De acuerdo con un comunicado del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el hallazgo científico fue bautizado como Salvia messii, en honor al jugador argentino número 10, Lionel Messi.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La investigación fue encabezada por Paúl Gonzáles Arce, especialista e investigador del Departamento de Dicotiledóneas del UNMSM, junto a Ronaldo Uría, investigador independiente e ingeniero agrónomo de Argentina y Jean Capcha, biólogo y representante de la asociación Huarango Nature.
¿Cómo es la nueva especie botánica?
Esta especie es endémica del Perú, fue registrada en los departamentos de Lima e Ica, donde se identificó su crecimiento entre los 2 mil y 2 mil 400 metros de altura sobre el nivel del mar, principalmente en matorrales ecotonales que rodean los bosques relictos de los Andes occidentales.
Su identificación fue posible gracias a múltiples observaciones de campo, colectas realizadas entre 2023 y 2025, además de un análisis detallado de sus características morfológicas. De acuerdo con el estudio publicado, hasta el momento esta especie es conocida solamente en seis localidades.
Salvia messii pertenece a la familia de las lamiáceas, un grupo botánico que incluye a especies como la albahaca, la menta, el romero y la salvia común. La investigación evalúa su hallazgo de forma preliminar como "En Peligro" (EN), debido a su restringida distribución y a las amenazas que afectan su hábitat.
Algunas de sus amenazas ambientales más importantes son los incendios recurrentes, la construcción de caminos y senderos, el turismo no regulado, el aumento de la sequía relacionado al cambio climático y la degradación de su hábitat.
Según lo explicado por el mismo Paul Gonzáles en redes sociales, la especie recibió este nombre en honor al futbolista argentino, como una forma de reconocer su trayectoria en el deporte que ha servido de inspiración para millones de personas alrededor del mundo.
Además, señaló que la especie tiene una flor con los colores celeste y blanco, como la camiseta de la selección argentina. El arbusto aromático contiene aceites esenciales en sus hojas y puede alcanzar hasta 1,5 metros de altura. La doble "i" al final de su nombre, se debe a una denominación en latín, que al traducida refiere que la flor "le pertenece" al jugador Messi.
no te pierdas estas noticias
Salvia messii, nueva especie botánica nombrada en honor a Lionel Messi
El Universal
La especie está catalogada como En Peligro por amenazas como incendios y cambio climático.
México queda fuera del top 3 en adopción de IA en Latinoamérica
El Universal
Chile, Brasil y Uruguay lideran como pioneros en adopción de IA en Latinoamérica.
Estudio revela caída del 60% en fauna marina tras derrame en golfo de México
AP
El estudio destaca que las poblaciones no muestran signos claros de recuperación más de una década después.