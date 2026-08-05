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Condena burlas de diputadas de Morena hacia adultos mayores

Nayeli Salvatori ofreció disculpas y anunció pausa en sus actividades como influencer y podcaster.

Por El Universal

Agosto 05, 2026 12:00 p.m.
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Condena burlas de diputadas de Morena hacia adultos mayores
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      La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ante las burlas hacia adultos mayores de las diputadas locales de Morena, Nayeli Salvatori y Elvia Graciela Palomares, quienes expresaron en un podcast que "huelen a baúl" "porque ya se están pudriendo".


      "Sean de Morena o de cualquier otro partido político o sin partido político, no es correcto hablar de ninguna persona en una forma discriminatoria. Estamos en contra de cualquier forma de discriminación, cualquier forma", declaró la mandataria durante la conferencia matutina de este miércoles 5 de agosto.

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      Al ser cuestionada sobre las declaraciones de las también creadoras de contenido e influencers, la Jefa del Ejecutivo señaló que la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes ya se pronunció sobre el tema y el partido debe determinar si sus dichos deben ser sancionados.
      "Sí, creo que ya hizo una declaración sobre esto a la presidenta de Morena, que sea Morena quien defina si eso representa una sanción para la diputada", respondió Sheinbaum Pardo.
      -----Morena inicia investigación contra diputadas locales
      Ariadna Montiel informó ayer que solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido iniciar una investigación para cesar de sus derechos políticos como militantes a las diputadas de Morena en el Congreso de Puebla Nayeli Salvatori y Grace Palomares.
      "Rechazamos tajantemente los dichos en contra de los adultos mayores", dijo, y destacó que fue precisamente Morena quien ha impulsado la dignificación de las personas adultas mayores a través de la Pensión para el Bienestar y se dijo personalmente muy molesta por los dichos de las diputadas.
      -----Nay Salvatori acusa que sus dichos fueron sacados de contexto
      Por su parte, la diputada Nayeli Salvatori ofreció una disculpa pública en la que sostuvo que sus dichos fueron sacados de contexto y defendió su derecho a la libertad de expresión. Horas más tarde, informó que tomaría un descanso de redes sociales y que ya no grabaría el podcast "Descasadas".
      Nayeli Salvatori, quien comenzó su faceta como influencer con contenidos sobre moda, maternidad y estilo de vida, viviendo en la zona de Lomas de Angelópolis, una de las más exclusivas en Puebla, saltó a la política de la mano del hoy extinto Partido Encuentro Social (PES), en 2018. Desde la fecha, ha protagonizado diversas polémicas por sus declaraciones, que usuarios de redes sociales califican como clasistas y misóginas.

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