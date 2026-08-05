Copppal advierte que vida de "Alito" Moreno está en riesgo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) alertó sobre los presuntos riesgos a la vida del senador Alejandro Moreno Cárdenas, por la "sistemática persecución política y hostigamiento a que es sometido por parte del Estado mexicano".

Copppal alerta riesgos al senador Alejandro Moreno

Durante la reunión de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Copppal, líderes políticos de Brasil, Argentina, República Dominicana, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá, Bolivia, Chile y Ecuador, expresaron su preocupación por la "persecución" contra el presidente del PRI y de la Copppal, organización conformada por 80 partidos de 30 países.

El presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica, Alejandro Briones, de Izquierda Democrática del Ecuador, dijo que Alejandro Moreno enfrenta el abuso del poder del gobierno de Morena, "que aliado con grupos criminales busca amedrentar, censurar y silenciar al líder de los partidos latinoamericanos y caribeños, por denunciar los vínculos del partido gobernante en México con grupos criminales, denuncias que rebasan el entorno nacional y se ubican en el contexto internacional de combate hemisférico a las alianzas de políticos con los cárteles de las drogas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Denuncias y reacciones internacionales

En su intervención, Gerardo Morris, de APRA-Perú, vicepresidente de la región Andina, advirtió sobre el uso faccioso de la ley por parte del Estado mexicano contra Moreno, "quien durante ocho años ha enfrentado una brutal persecución política, asedio y acoso que, en un país con la alta criminalidad que registra México, y los vínculos del gobierno y el partido en el poder con el narcotráfico que se han venido denunciando y documentando a nivel internacional, y en particular desde los Estados Unidos".

LEA TAMBIÉN Alejandro Moreno asume presidencia de Copppal para 2026-2030 Copppal busca restituir centros políticos y fortalecer sistemas democráticos en la región.

Denunció que esto coloca al senador priista en una situación vulnerable, de alto peligro para su vida y la integridad de su familia.

A su vez, Everton da Conceicao Gomes, dirigente brasileño del Partido Democrático Laborista (PDT) y vicepresidente de la Copppal, previno sobre la gravedad del asedio político hacia el presidente del PRI.

"Nos preocupa que la campaña desde el poder contra el senador 'Alito' Moreno tenga la intención de incentivar agravios contra su persona por parte de grupos radicales de Morena que han sido vinculados con el crimen organizado. Es una campaña que debe parar. Primero fue la cruzada para retirarle la inmunidad legislativa, el allanamiento de su casa, procesos penales, amenazas graves a su vida y hoy una censura del INE para que no denuncie vínculos del poder político con el crimen organizado. Es evidente que se utiliza el aparato represor del Estado para acallar una voz crítica al poder", aseguró.

Por su parte, Marcelo García de la Unión Cívica Radical de Argentina; Fausto Liz, del Partido Revolucionario Moderno de República Dominicana; Néstor Paz de Bolivia, Eduardo Martell del PL de Honduras; Ricardo Torres del PRD de Panamá y Joe Koolman del MEP de Aruba, integrantes de la Comisión de Seguridad, propusieron informar nuevamente al secretario general de la ONU, Antonio Guterres; al doctor Albert Ramdin, secretario general de la OEA, y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, que esta situación pone en riesgo la vida del dirigente partidista.

En este contexto, acordaron solicitar a los asociados de Europa, Asia y África que envíen misivas a ONU, OEA, Unión Europea y organismos defensores de derechos humanos denunciando los riesgos a su vida que corre el presidente de la Copppal.