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Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

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Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

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Fotos | Se extiende socavón de la colonia Juan Sarabia

Vecinos ya colocaron advertencias y materiales para prevenir accidentes con autos y peatones

Por Samuel Moreno

Agosto 27, 2026 01:14 p.m.
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Fotos: Carlos Vega/Pulso

Fotos: Carlos Vega/Pulso

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      Un enorme socavón generado por el colapso del drenaje mantiene en riesgo a peatones y automovilistas sobre la calle Artículo 123, en su intersección con la avenida Francisco Martínez de la Vega, en la colonia Juan Sarabia.

      De acuerdo con vecinos de la zona, el problema comenzó con un pequeño hueco acompañado de filtraciones de aguas residuales, pero con el paso del tiempo el hundimiento aumentó hasta convertirse en un boquete de dimensiones considerables.

      Ante el riesgo que representa, fueron los propios habitantes quienes colocaron tierra, ramas, piedras, cartón y bandas amarillas con la leyenda de "peligro" para advertir a quienes transitan por el sector, debido a que no existe una señalización oficial suficiente para delimitar la zona.

      Los colonos señalaron que el sitio también se ha convertido en un punto donde se acumula basura, lo que incrementa las condiciones de riesgo, principalmente para los vehículos que circulan por la vialidad y para peatones que pudieran acercarse al hundimiento.

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      Habitantes denunciaron que, pese a los reportes que han realizado, la atención por parte de Interapas y del Ayuntamiento capitalino no ha llegado con la rapidez necesaria para atender el colapso del drenaje y evitar que el socavón continúe creciendo.

      Mientras tanto, son los propios vecinos quienes han tenido que improvisar medidas de prevención para evitar algún accidente.

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