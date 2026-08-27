Le urge a Huiqui y a Cruz Azul salir del bache; visitan a Necaxa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Joel Huiqui y su Máquina del Cruz Azul no están atravesando por un buen momento en la Liga MX y la presión comienza a subir en el cuadro de la Noria.

Luego de perder el fin de semana pasado 0-2 ante el Atlas, los Cementeeros acumularon tres partidos con derrota seguida (3-2 vs Atlante y 2-1 vs Xolos).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante estos resultados la presión en la Noria está llegando y más al ser el actual monarca del certamen mexicano.Saben que este viernes 28 de agosto en su visita a Aguascalientes ante Necaxa, en el arranque la fecha 6 podrían tener la oportunidad de enderezar el camino y dar un respiro ante los malos resultados.Cruz Azul marcha con 6 unidades y son el equipo 12 en la tabla general.Por su parte, los Rayos de Necaxa siguen teniendo un paso irregular en el Apertura 2026, apenas el domingo pasado sumaron una unidad más al empatar 1-1 ante los Pumas de la UNAM.El director técnico hidrocálido, Martín Varini sabe que la presión también está de este lado de su cancha.Los Rayos ya acumulan tres partidos sin conocer la victoria y suman 7 puntos en el campeonato, situándose en la posición 11 de la general.Ambos equipos están necesitados y urgidos de salir del bache, sumar de a tres será vital para que en los banquillos de los Azules y de Rojiblancos llegue un respiro más para seguir trabajando de cara a una jornada más del campeonato.Necaxa vs Cruz AzulEstadio: Victoria.Hora: 19:00 horas.TV: Fox ONE.