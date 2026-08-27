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Hay rezago en registro de nacimientos en siete municipios

Autoridades implementan módulos en hospitales para facilitar registro inmediato de recién nacidos

Por Rubén Pacheco

Agosto 27, 2026 01:00 p.m.
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Hay rezago en registro de nacimientos en siete municipios
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      En siete municipios de la entidad, se reportó el registro extemporáneo de nacimiento de infantes, algunos desde hace años, informó Jorge Omar Muñoz Martínez, titular de la Dirección General del Registro Civil del Estado.

      Guadalcázar, Cerritos, Ciudad del Maíz, Cárdenas, Rayón, Aquismón y Xilitla, son los municipios donde los padres y madres no han garantizado el derecho de identidad de los niños niñas, complementó.

      Explicó que derivado de la ejecución se un programa temporal con el Registro Nacional de Población (Renapo), personal del Registro Civil acudirá a tales municipalidades, a fin de abatir el rezago.

      "No veo un rezago fuerte. Comúnmente sí se tardan hasta siete meses las personas en registrar al niño (...) hay personas en los municipios que te comenté (donde tienen años de registrar el nacimiento)", declaró.

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      En entrevista, refirió que, a través de la instalación de módulos en hospitales gubernamentales, sobre todo, los de atención materno-infantil, se brinda el servicio de registro de los recién nacidos.

      Reveló que recientemente se documentaron dos casos donde después de dar a luz en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los padres no accedieron a oficializar el nacimiento porque lo realizarían después.

      "Tenemos estos módulos, precisamente para evitar que tarden en registrar a los niños. En estos módulos tenemos personal del Registro Civil ahí. Nace el infantes y en ese mismo acto se hace el registro, si es la voluntad de los padres", remató.

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