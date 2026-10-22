IMSS a un paso de terapia intensiva, alertan ex sindicalizados

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- "El IMSS está a un paso de entrar a terapia intensiva", advirtió Gustavo Hernández al describir las carencias que, aseguró, enfrenta el personal de salud, entre ellas la falta de materiales básicos para atender a pacientes en situaciones de emergencia.

Crisis en el personal y carencias en insumos

En esta edición de Con los de Casa, David Aponte, director general editorial de EL UNIVERSAL y la columnista Mayte Azuela conversaron con Hernández y Julio Vásquez, exintegrantes del Comité de la Sección 34, así como con Éctor Jaime Ramírez, diputado del PAN y médico cirujano, sobre la crisis que enfrenta el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sus consecuencias para los derechohabientes.

Durante la conversación, los participantes señalaron que la falta de insumos médicos, el desabasto de medicamentos, las cargas excesivas de trabajo y los bajos salarios afectan tanto las condiciones laborales del personal como la calidad de la atención que reciben los pacientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante este panorama, Hernández señaló la necesidad de aumentar la plantilla laboral, mejorar los salarios y garantizar que los insumos y medicamentos lleguen de manera suficiente y oportuna a las unidades médicas.

Impacto en derechohabientes y advertencias financieras

Por su parte, Éctor Jaime Ramírez advirtió que estas deficiencias no solo afectan a los trabajadores del Instituto, sino que también tienen consecuencias directas para la población que depende de sus servicios médicos.

"Lo viven muy mal. La verdad es que no hay día que no tengamos cantidad de casos en los que las cosas no funcionan", afirmó.

El diputado y médico cirujano explicó que la falta de insumos y medicamentos, sumada a las deficiencias en la infraestructura y las limitaciones operativas, puede obstaculizar la atención oportuna y comprometer la seguridad de quienes requieren servicios hospitalarios.

IMSS está quebrado

Por otra parte, Éctor Jaime Ramírez alertó sobre la situación financiera del IMSS y advirtió que los recursos disponibles podrían ser insuficientes para cubrir las necesidades de atención médica en los próximos años.

"De manera técnica están un poco más que quebrados y van a tener serios problemas en los próximos sus años", expresó.

Ramírez advirtió que esta diferencia entre los recursos necesarios y los disponibles podría agravar las dificultades del Instituto para responder a la demanda de servicios médicos.

También cuestionó los mecanismos de financiamiento y recuperación de cuotas del Seguro Social, al considerar que las aportaciones actuales podrían no ser suficientes para sostener la atención de los trabajadores y sus familias. Por ello, alertó sobre la necesidad de revisar la viabilidad financiera del organismo y garantizar recursos suficientes para atender a los derechohabientes.