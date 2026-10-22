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FGR localiza túnel a 20 metros de ducto Pemex en Apodaca

El predio fue asegurado y entregado al Ministerio Público para continuar la investigación contra responsables.

Por El Universal

Octubre 22, 2026 08:38 a.m.
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FGR localiza túnel a 20 metros de ducto Pemex en Apodaca
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      Autoridades federales localizaron una excavación, tipo túnel, cuyas dimensiones corresponden a 4.75 metros de largo, 1.60 metros de ancho y 1.47 metros de alto, y el cual está a una distancia de 20 metros de un paso de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

      Acciones de la autoridad

      Dicho hallazgo derivó de un cateo, el cual se efectuó en un predio situado sobre una brecha dentro de la colonia Cosmópolis, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, y se contó con el apoyo de elementos de la Policía Municipal de Apodaca, quienes brindaron seguridad.

      El predio fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, quien continúa con la integración de la investigación correspondiente contra quien o quienes resulten responsables.

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      Detalles confirmados

      La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó esta orden de cateo girada por un juez de control, como parte de una investigación comenzada por la probable comisión de delitos tipificados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

      Durante la inspección, participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

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