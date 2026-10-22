Morena y aliados aprueban Ley Antimemes en Cámara de Diputados

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la minuta conocida como "Ley Antimemes", la cual reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Morena y aliados aprueban la Ley Antimemes en Diputados

Quedó aprobada en lo particular por mayoría de 281 votos a favor por Morena, PT y PVEM, así como 87 sufragios en contra del PAN, PRI y MC.

En el debate no fue aprobada ninguna de las 177 reservas interpuestas por 88 diputadas y diputados federales.

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Oposición pide modificaciones sin éxito

Las y los congresistas de la oposición, pidieron reiteradamente que se modificara el artículo 403 bis, con la finalidad de establecer de manera expresa que las sanciones no aplicarán cuando el uso tuviera fines periodísticos, informativos, educativos, artísticos, humorísticos, de parodia, sátira, crítica u opinión. Todas fueron rechazadas.

Acompañados de memes y pancartas con la leyenda de "Censura de Morena", imágenes con memes alusivos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a Movimiento de Regeneración Nacional, y carteles de lápidas con la leyenda "aquí murió la libertad de expresión", se denunció intento de "censura".

Detalles y sanciones establecidas en la Ley Antimemes

Esta minuta establece penas de hasta 5 años de cárcel por el uso de identidad gráfica institucional con la intención de inducir al error o al engaño para cometer un crimen.

Las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México defendieron esta iniciativa; explicaron que se imponen penas de 1 a 5 años de prisión y multas de 1,000 a 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) a quien use, reproduzca, imite o incorpore —a escala comercial— la identidad gráfica institucional, logotipos, emblemas, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de inducir al error o engaño para cometer un delito.

Argumentaron que lo que realmente garantiza la reforma es combatir con mayor eficacia la piratería y la falsificación, "porque detrás de una marca, una canción, un libro, una película o una tecnología hay trabajo, conocimiento, esfuerzo y muchas veces años de dedicación que merecen ser protegidos".

Después de su aprobación en lo general y en lo particular, la minuta fue turnada al poder ejecutivo para su publicación.