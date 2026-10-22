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Harry Styles discute con cazador de autógrafos en Nueva York

El incidente ocurrió durante la residencia de 30 noches consecutivas de Styles como parte de su gira Together, Together.

Por El Universal

Octubre 22, 2026 08:35 a.m.
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Harry Styles discute con cazador de autógrafos en Nueva York
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- Aunque se ha mostrado tranquilo, accesible y de lo más amable con sus fans alrededor del mundo, Harry Styles protagonizó una fuerte discusión con un hombre que intentaba conseguir su autógrafo.

      Discusión entre Harry Styles y cazador de autógrafos en Nueva York

      Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en Nueva York, donde el cantante cumple una residencia de 30 noches consecutivas como parte de su gira "Together, Together".

      En diferentes videos filtrados en redes sociales, se puede ver al cantante caminando por las calles de la ciudad, cuando un hombre de chaqueta roja y lentes oscuros se acercó a él y comenzó a seguirlo.

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      El sujeto llevaba en la mano el disco "Fine Line" y, supuestamente, en algún momento quiso que el británico se lo firmara. El problema es que se trataba de un cazador de autógrafos lo que habría molestado a Styles, según se reportó en redes.

      No es la primera vez que Harry Styles enfrenta situaciones similares

      El encuentro escaló rápidamente, y es que, en las imágenes aparece el intérprete discutiendo con el sujeto. En un momento, un tercer hombre se interpone para calmar los ánimos. Sin embargo, cuando Harry trata de marcharse, el "cazador" sigue sus pasos.

      Otra grabación muestra al hombre bailando, riéndose y caminando junto al artista, mientras éste intenta seguir su camino y se concentra en su música.

      A pesar de las versiones que se han difundido en las redes y medios estadounidenses, hasta ahora, no se ha dado a conocer la identidad del hombre ni qué ocurrió antes de que comenzara la discusión.

      Esta no es la primera vez que Harry Styles tiene un altercado por mantener su privacidad, durante su visita a Brasil pidió a sus seguidoras que no lo siguieran y cuando vino a México también se enojó con aquellas personas que iban tras él para fotografiarlo.

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