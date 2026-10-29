Claudia Sheinbaum hace guardia de honor en funeral de Cuauhtémoc Cárdenas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo guardia de honor durante el funeral del ingeniero y político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, en el Panteón Francés de la alcaldía Miguel Hidalgo.

En la sala de velación, la mandataria federal permaneció al lado del féretro del excandidato presidencial, donde su hijo y jefe de oficina, Lázaro Cárdenas Batel, también montó una guardia de honor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Venimos a abrazar a la familia", expresó Sheinbaum al llegar al panteón.Al hacerle homenaje durante su conferencia de prensa matutina, afirmó que el legado de Cárdenas Solórzano es "honestidad y democracia"."La democracia que viene de abajo, no la democracia de las élites. La democracia como el pueblo en el poder", comentó.Adelantó que se plantea un homenaje para el ingeniero Cárdenas, una vez que se puedan poner de acuerdo con su familia.Durante el funeral del ingeniero y político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la dirigencia nacional de Morena destacó su legado como precursor de la lucha democrática en México.A su salida del Panteón Francés, la dirigente nacional morenista, Ariadna García, aseguró que este es "un día muy triste para todos nosotros, para todas las mexicanas y mexicanos".Recordó que Cárdenas Solórzano "se atrevió a romper con el régimen cuando nadie se atrevía", al encabezar la Corriente Crítica del PRI en 1987 y el Frente Democrático Nacional en 1988, movimiento que abrió el camino a la competitividad electoral y que dio origen al Partido de la Revolución Democrática (PRD)."Fue el precursor del movimiento democrático en el país. Su legado es fundamental para lo que hoy es la Cuarta Transformación", indicó.La líder de Movimiento de Regeneración Nacional recordó que acompañó al ingeniero desde muy joven, en la campaña a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 1997 y en la campaña presidencial de 2000, y lo describió como un hombre que "nunca se rindió ante ninguna circunstancia, siempre con congruencia en el actuar político".Cuestionada acerca de las diferencias que en los últimos años mantuvo Cuauhtémoc Cárdenas con el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, respondió que las críticas y diferencias son naturales en un movimiento democrático."Somos lo contrario al pensamiento autoritario. El ingeniero tuvo sus opiniones, yo respeto mucho su legado, la lucha que dimos con él, él a la cabeza hasta un momento de nuestra historia", expresó.Finalmente, consideró que la mejor forma de honrar su memoria es "conservando los principios, estar cerca de la gente".El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) guardó un minuto de silencio por el deceso del fundador del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, cuyos restos serán cremados en el Panteón Francés de la Ciudad de México la tarde de este jueves.Antes de comenzar la sesión pública ordinaria, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz propuso a los ministros el minuto de silencio en memoria del exjefe de gobierno de la Ciudad de México y exgobernador de Michoacán, a quien definió como un político que contribuyó a la democracia del país."Antes de llevar a cabo la sesión pública programada para este día, 29 de octubre de 2026, quisiera proponer a cada uno de ustedes y a nuestros invitados, que pudiéramos hacer un minuto de silencio, por el sensible fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Un hombre que contribuyó para la democratización del país y para generar las condiciones de lo que hoy tenemos", manifestó.