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Durazo defiende nombramiento de hijo de Taddei

El gobernador de Sonora aseguró que Luis Rogelio Piñeda llegó por méritos propios

Por Pulso Online

Octubre 29, 2026 05:33 p.m.
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      El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rechazó que el nombramiento de Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, haya respondido a una recomendación y sostuvo que su incorporación al gobierno estatal se debió a su desempeño profesional.

      Cuestionado en conferencia de prensa sobre la permanencia del funcionario, el mandatario defendió su designación y recordó que, al comunicarle la decisión, le expresó que había ganado el puesto por su trabajo.

      Durazo vinculó el nombramiento con la intervención de Piñeda Taddei en un proceso judicial que, según explicó, concluyó favorablemente. Sin embargo, en la información difundida no se precisan los detalles del caso ni la participación del funcionario.

      El gobernador también descartó separarlo del cargo únicamente por los cuestionamientos públicos y señaló que cualquier decisión dependerá de los resultados de las investigaciones a las que hizo referencia.

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      "Mientras en este proceso de investigación no haya una conclusión que lo vincule con una ilegalidad, no habrá razón para que yo tome la decisión de relevarlo", declaró.

      Las preguntas sobre Piñeda Taddei surgen en medio de los señalamientos sobre los cargos públicos ocupados por familiares de Guadalupe Taddei y las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral.

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      Durante su respuesta, Durazo no detalló qué investigación podría involucrar al funcionario ni mencionó una conducta específica que se le atribuya.

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