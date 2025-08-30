Cobran pensiones millonarias en LyFC y Pemex

Ciudad de México.- Al calificarlas como “pensiones ofensivas al pueblo”, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, reveló que hay extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) que reciben pensiones millonarias mensuales con montos superiores a las percepciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que anunció que ya se analiza una reforma constitucional para frenarlas.

Detalló que en la extinta Luz y Fuerza del Centro se paga un monto anual de 28 mil 74 millones de pesos a 14 mil 73 extrabajadores en pensiones, de los cuales 9 mil 457 (67%) reciben entre 100 mil a un millón de pesos, y de ellos, 3 mil 504 tienen una jubilación superior al sueldo neto de la Presidenta de México.

“Ahí destaca que tenemos un exservidor público que recibe más de un millón de pesos de manera mensual”, dijo la funcionaria.

Comparó que mientras el promedio mensual de pensiones en México es de aproximadamente 7 mil 92 pesos los jubilados de LyFC reciben hasta 140 veces más que el promedio nacional.

En el caso de Pemex, explicó, se paga un monto anual de 24 mil 844 millones de pesos a un padrón de 22 mil 316 personas jubiladas, de la cuales 544 reciben más que las percepciones de la Jefa del Ejecutivo federal por un millón 827 millones de pesos, y 618 casos cuya pensión es mayor al monto anual bruto de las percepciones del director general de Pemex.