¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas anunció que aceptó la invitación de Movimiento Ciudadano para buscar la candidatura a la gubernatura de Sonora en 2027, con lo que puso fin a las especulaciones sobre su posible participación en la contienda electoral por Nuevo León.

Mediante un video publicado la noche de este lunes en sus redes sociales, el legislador federal explicó que tomó la decisión después de un periodo de reflexión sobre su vocación de servicio público, su historia familiar y el legado político de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"He decidido aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano para competir por la candidatura a gobernador por el estado de Sonora, mi estado natal", expresó.El exalcalde de Monterrey recordó que una de las aspiraciones políticas de su padre, antes de convertirse en candidato presidencial del PRI en 1994, era gobernar Sonora.Colosio Riojas manifestó su interés en encabezar un proyecto de gobierno cercano a la población sonorense y reflexionó sobre los sacrificios personales y familiares que implica dedicarse al servicio público.Se tiene previsto que el próximo jueves 26 de noviembre se realice el registro de aspirantes ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano, en la Ciudad de México.De obtener el aval del partido, Colosio podría iniciar actividades de precampaña el 2 de diciembre, rumbo a los comicios del 6 de junio de 2027, en los que se renovará la gubernatura que actualmente encabeza Alfonso Durazo Montaño.El anuncio del senador reconfigura el escenario político en Nuevo León, entidad donde ha desarrollado su trayectoria como diputado local, presidente municipal de Monterrey y legislador federal, y donde hasta ahora figuraba entre los posibles aspirantes emecistas a suceder a Samuel García Sepúlveda.