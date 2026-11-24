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En los últimos ocho años, un promedio de 979 mujeres a nivel nacional han sido violentadas cada día. Desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2026, 2.7 millones de mujeres y niñas han sido víctimas de delitos graves como feminicidio, homicidio doloso, trata de personas, violación, abuso y desapariciones.

En 81 meses se documentaron 6 mil 919 feminicidios, 19 mil 550 homicidios dolosos y 14 mil 92 mujeres están reportadas como desaparecidas. Además, 6.9 millones de mujeres marcaron al 911 para pedir ayuda ante incidentes de violencia familiar, de pareja, abuso y acoso sexual, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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Para especialistas, denunciar no significa estar protegida ni que la violencia termine, pues las víctimas se enfrentan a un sistema de justicia deficiente, a amenazas de sus agresores, revictimización y desconfían de las propias autoridades, que muchas veces reclasifican los delitos para imponer penas mínimas a los abusadores o de plano, dejarlos en libertad. Advierten que a las cifras podrían sumarse millones de mujeres que no denunciaron por miedo o por vivir en un país que normaliza la violencia en todos los ámbitos.En la administración de Andrés Manuel López Obrador y en los primeros 23 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum también se han registrado 534 mil 516 víctimas de lesiones dolosas, 158 mil 168 víctimas de violación simple o equiparada, un millón 995 mil víctimas de violencia familiar y cuatro mil 446 de trata de personas.El informe de violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911, publicado por el Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), refiere que 2021 y 2019 fueron los años más letales para las mujeres con mil 22 feminicidios y 2 mil 874 víctimas de homicidio doloso, respectivamente.Mientras que en 2025 se registró la mayor cantidad de víctimas de lesiones dolosas: 80 mil 523 y 832 mujeres y niñas fueron víctimas de trata. Por su parte, 2022 fue el año con más violaciones al sumar más de 23 mil y en 2023, 284 mil vivieron violencia familiar. En el sexenio de López Obrador se desconoce cuántas mujeres denunciaron abuso, acoso y hostigamiento sexual, pero en nueve meses de 2026 hay más de 35 mil reportes.Con la presidenta Claudia Sheinbaum, más de 2 mil 290 mujeres marcan al 911 diariamente, lo que equivale a un millón 459 mil llamadas sólo para solicitar atención inmediata por violencia familiar (961 mil), violencia de pareja (458 mil), abuso sexual (14 mil) y acoso sexual (24 mil).Sin embargo, gran porcentaje de estos reportes tampoco se traducen en denuncias formales, mucho menos en sentencias.¿Cuál es entonces la respuesta del gobierno y de la Secretaría de las Mujeres? Distribuir 27 millones de cartillas de derechos y crear mil Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), espacios gratuitos para fortalecer "redes comunitarias y desarrollar su liderazgo"."Si una mujer en un municipio donde hay presencia del crimen organizado llega al Centro LIBRE, donde quien atiende es otra mujer que también está desprotegida, aunque tenga mucha perspectiva de género no tiene la protección del Estado, ¿qué podría hacer frente a un caso donde la pareja que pertenece al crimen organizado amenaza a una mujer? Estos centros son para actividades culturales y eso no es una política pública de prevención", considera Ana Yeli Pérez.La abogada feminista y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) también cuestionó la distribución de los ejemplares de Cartillas de las Mujeres: "¿De qué sirve para las mujeres leer tantos derechos si van a una institución y nadie se los garantiza o les cierran la puerta en la cara?".El 5 de octubre pasado la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, presentó un informe de rendición de cuentas, en el que reconoció que 33% de las llamadas atendidas en la Línea de las Mujeres (079 opción 1) se trató de casos de "violencia crítica con riesgo feminicida", aunque no precisó la cifra."La violencia familiar es un delito que es muy importante atender y no hay una estrategia nacional que le dé prioridad a los casos. Estamos observando que es una de las antesalas al feminicidio y que también está impactando en la vida e integridad de las niñas, niños y adolescentes y eso no se desglosa: no debe eximir la responsabilidad de las instancias a publicar la información", expresó Pérez Garrido en entrevista.Por otro lado, las 26 alertas de género en 23 estados del país tampoco han tenido seguimiento. Desde hace meses distintas activistas y líderes de organizaciones feministas han reclamado que no se ha actualizado el reglamento en materia de alerta de violencia de género, establecido en la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), en 2022."Hay estados donde no sesionan y la falta de sesión no es nada más una formalidad, es ahí donde se revisa si el Estado está trabajando. Llegamos a acuerdos sobre los calendarios para la revisión y se quitó eso de la ley de manera tramposa, la periodicidad que tenían que reportar cada seis meses, o sea, no es que se les esté pidiendo algo extraordinario", refirió la directora de Justicia Pro Persona.Tras un largo proceso judicial, defensoras de derechos visibilizaron la importancia de este mecanismo, pues obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno a hacer "lo mínimo indispensable" para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.Las fallas en instituciones periciales son otra realidad: los servicios no se realizan con debida diligencia, con perspectiva de género ni son cercanos a las mujeres. Lo que multiplica las irregularidades e inconsistencias en la investigación de delitos graves y aumenta las cifras de impunidad."El Secretariado Ejecutivo sólo nos da las denuncias y llamados al 911, pero no tenemos las cifras de cuántas de estas denuncias llegan a una judicialización o, mejor aún, a una sentencia. Y hay muchos desafíos que enfrentan las mujeres en la etapa judicial, donde jueces y magistrados realizan interpretaciones sesgadas que responden a intereses, a corrupción", señaló Pérez Garrido al lamentar las reclasificaciones de tentativa de feminicidio por lesiones o violencia familiar.La acreditación de feminicidios también representa retos, tal es el caso de Guanajuato, que de enero a septiembre de 2026 registró 20 feminicidios, pero 138 víctimas mujeres de homicidio doloso. Mientras que en Sinaloa se han registrado 97 feminicidios y 16 homicidios dolosos; ambos tienen presencia de crimen organizado y altos índices de violencia de género, pero las muertes violentas de mujeres las reportan distinto."No podemos percatarnos si lo que ellos están registrando como homicidios dolosos, aun estando en un contexto de alta criminalidad, se trata de feminicidios. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta si se están acreditando de manera efectiva las razones de género?", subrayó.La especialista también alertó que los casos de restos y cuerpos hallados en fosas clandestinas no se reportan en estadísticas oficiales; de hecho, ni siquiera hay un sistema capaz de identificarlos dignamente. En los últimos años, madres buscadoras han recalcado que la desaparición es la antesala del feminicidio y un indicador de que el crimen organizado también asesina mujeres.Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), urgió que las cifras presentadas dejen de verse como problemas individuales, ya que se tratan de violaciones a los derechos humanos que requieren de una respuesta integral, sostenida y coordinada del Estado."Hay condiciones estructurales que explican la persistencia de estas violencias: las desigualdades de género, las relaciones de poder, la normalización de las agresiones sexuales, la dependencia económica, la impunidad y las respuestas institucionales insuficientes. Y debemos cuestionar los mensajes que responsabilizan a las mujeres por permanecer en una relación violenta, en lugar de colocar la responsabilidad en quien ejerce la violencia y en las instituciones que deben prevenirla y atenderla", declaró.La RNR ha señalado públicamente que cinco de cada siete mujeres que llegan a sus refugios habían acudido previamente a una institución gubernamental, donde fueron revictimizadas o no recibieron información adecuada sobre su derecho a acceder a un espacio de protección. Esto, dijo, evidencia fallas en las rutas institucionales y muestra que muchas mujeres tienen que recorrer diferentes instancias antes de encontrar una respuesta efectiva."Además, la denuncia puede incrementar el riesgo si la persona agresora conoce esta decisión y las instituciones no implementan medidas de seguridad adecuadas. Por eso insistimos en que la atención no puede limitarse a recibir una denuncia o abrir una carpeta de investigación. Las mujeres necesitan valoración especializada del riesgo, protección inmediata, asesoría jurídica, atención sicológica y acceso a espacios seguros", aseguró.Dato* 534 mil 516 víctimas de lesiones dolosas se han reportado en los últimos dos gobiernos.