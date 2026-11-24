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Un ejemplar juvenil de mono aullador de manto café (Alouatta palliata), conocido con el nombre de "Cocobongo", fue rescatado de graves lesiones y reincorporado exitosamente a su hábitat natural en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, en el estado de Veracruz.

Detalles confirmados

"Cocobongo" es un macho juvenil, especie en peligro de extinción emblemática de los ecosistemas tropicales de la región que fue rescatado tras un reporte en la localidad de Playa Hermosa, municipio de San Andrés Tuxtla, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

En un comunicado, la dependencia detalló que tras la valoración digital se detectó que el ejemplar presentaba un "evidente deterioro físico, comportamiento anormalmente dócil y lesiones que requerían atención médica urgente".

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Acciones de la autoridad

Debido a la gravedad de las condiciones, el animal fue trasladado a una clínica veterinaria en Catemaco, donde se le diagnosticó una "evisceración parcial con tejido intestinal necrosado expuesto", por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia.

De acuerdo con la Conanp, en la intervención médica se detectaron múltiples úlceras intestinales, una "elevada carga parasitaria gastrointestinal" y una infestación activa de larvas de mosca pertenecientes al género Cuterebra que finalmente fueron retiradas con el debido tratamiento en beneficio del ejemplar.

"Cocobongo" estuvo bajo vigilancia y tratamiento durante varios días. La Conanp compartió que su evolución fue favorable, se recuperó y mostró ausencia de complicaciones infecciosas, por lo que ya contaba con las condiciones necesarias para sobrevivir en vida libre.

Fue liberado el 14 de noviembre en la localidad de Los Órganos, municipio de San Andrés Tuxtla, en coordinación con el encargado del monitoreo de los ejemplares por parte del INECOL, el rescate previo estuvo acompañado de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (RBLT), de la Conanp, habitantes de comunidades locales, integrantes del Comité de Vigilancia Participativa de Vida Silvestre y del veterinario Félix Gracia Hernández.

La Conanp indicó que tras ser liberado en su hábitat natural, el mono aullador mostró un comportamiento normal, ascendiendo rápidamente a los árboles y desplazándose con agilidad, lo que evidenció una "recuperación satisfactoria" y una adecuada capacidad para reintegrarse a su entorno natural.