Comercios le dan la bienvenida a la Navidad

Ciudad de México.- Las últimas flores de cempasúchil de la temporada ya se observan relegadas y marchitándose ante el vaivén de cientos de personas que caminan por las calles del Centro Histórico, colmadas de series de luces, esferas y figuras de Santa Claus, que hacen inminente la llegada de la temporada navideña a la Ciudad de México.

Los últimos adornos por el Día de Muertos y Halloween se rematan con descuentos hasta de 80% en las tiendas en las que ya suenan los villancicos canónicos que salen de las cajas de lucecitas led de colores.

Los productos que decorarán las navidades de capitalinos y mexiquenses que anticipan las compras decembrinas, se esparcen entre vitrinas de tiendas departamentales, locales comerciales que extienden los productos hasta las aceras.

La que para muchos es la mejor temporada del año, llega y es recibida prematuramente con emoción por muchas personas que sacan partido de los precios que creen accesibles; aunque para otras, el arribo acelerado del espíritu navideño les provoca cierta nostalgia que el clima frío les agudiza.

Las celebraciones por el Día de Muertos abren paso a artículos como manteles, esferas, pinos, luces y demás adornos.