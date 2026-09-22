Rumbo a elecciones 2027, partido político Paz suma más de 35 comités

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PACHUCA, Hgo., septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- A menos de un mes de que la dirigencia estatal de Paz en Hidalgo rindió protesta, el líder de este partido, Erick Pérez Pérez, dio a conocer que ya cuentan con más de 35 comités municipales y trabajan en la construcción de una estructura territorial para participar en el proceso electoral de 2027.

Paz Hidalgo avanza en organización territorial

De acuerdo con Pérez Pérez, el partido se encuentra en una primera etapa de organización, la cual deberá concluir antes de diciembre, en que comenzará formalmente el proceso electoral para renovar las 84 presidencias municipales y las 30 diputaciones del Congreso de Hidalgo.

Resaltó que la prioridad consiste en integrar los comités municipales y preparar la representación que requerirá el proceso electoral, antes de emprender una campaña masiva de afiliación. Indicó que actualmente cuentan con más de 10 mil afiliados, provenientes de su proceso de constitución, y aseveró que esta elección será decisiva para mantenerse dentro de la vida política, por lo que deberán alcanzar más del 3 por ciento de la votación.

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Autonomía y candidaturas propias en elecciones 2027

El presidente estatal de este partido señaló que competirán solos en esta elección, debido a que la legislación establece restricciones para que los institutos políticos de nueva creación participen en coalición durante su primer proceso electoral. Agregó que también, por convicción propia, acudirán a las urnas únicamente con candidatos de Paz.

Pérez Pérez rechazó cualquier alianza con Morena y sostuvo que ni ese partido ni ningún otro les aportará un solo voto, por lo cual defendió la autonomía electoral de su instituto político.

Por su parte, la secretaria general de Paz, Gloria Hernández Madrid, aseguró que la construcción territorial incluye visitas directas a las comunidades y reuniones personales, tanto con líderes políticos como con ciudadanos sin experiencia electoral o que nunca han ocupado un cargo público.

Indicó que el partido también busca consolidar una estructura de representación electoral, formar cuadros para integrar las planillas municipales y contar con personas que defiendan sus votos en las casillas.

Aseguró que aplicarán filtros a quienes aspiren a una candidatura y descartarán perfiles con antecedentes relacionados con actos de corrupción u otras conductas incompatibles con el servicio público.