Marimar Vega destaca talento de Itatí Cantoral en La doctora Lucía

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- A poco más de un año de que se grabara la tercera temporada de "La doctora Lucía", los nuevos episodios de la serie están próximos a estrenarse, hecho que entusiasma a Marimar Vega, la protagonista de la historia, quien descarta haber tenido una enseñanza específica sobre actuación de Itatí Cantoral, la villana de villanas, quien da vida a un nuevo personaje dentro de la historia.

Marimar Vega anuncia estreno y reacción ante congelamiento de la serie

Marimar, quien da vida a Lucía Castillo, una de las doctoras que asiste a pacientes en urgencias, en el Hospital Matilde Montoya, se muestra expectante de que la serie de TV Azteca vaya a ser estrenada finalmente.

Luego de que la producción terminara sus grabaciones, en agosto del año pasado, la actriz mostró decepción de que los ejecutivos de TV Azteca tomaran la decisión de congelar la producción, debido a la cantidad de reality shows que estaban emitiendo en ese entonces.

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Con entusiasmo, Vega dijo que, por fin, podría complacer a sus seguidores que, con anterioridad, cuando se encontraba con ellos en la vía pública, la cuestionaban sobre la continuación de la serie, con la misma insistencia con que le solicitaban, que la tercera temporada se estrenara.

"Se dice fácil pero, ya todo mundo sabe que, ahora, ya es muy difícil hacer, segundas, terceras cosas; ya nadie quiere hacer más temporadas, por más que sean exitosas, por eso, es muy lindo tener un público tan cautivo, que siempre me andan preguntando que ¿cuándo?, que la tercera..., y esto es para ellos, muy contenta", señaló a medios como Grupo Fórmula.

Itatí Cantoral como nueva antagonista y relación con Marimar Vega

Y si bien, Marimar reconoció que Itatí Cantoral, una de las actrices que se unió al elenco en la última temporada, tiene un talento innato para personificar villanas, negó que, durante del rodaje, aprendiera alguna técnica de actuación e interpretación de la primera actriz.

"No, no te puedo decir, o sea, ¿qué aprendí?, no, no sé... aprendo de todos mis compañeros, pero no viene uno a aprender aquí, ya somos todos unos profesionales".

Además, reveló que, aunque Cantoral interpreta a la nueva directora del hospital, la cual se convertirá en una de las antagónicas de la doctora Lucía, fue poca la interacción que existió entre ellas en la filmación.

"La verdad, te voy a hacer honesta, me toca muy poco, como ella se vuelve la directora del hospital, le toca en un área y a mí me toca abajo, en urgencias, tuvimos oportunidad de actuar muy poquito, entonces nos vimos poco, lo poco que grabamos, creo que muy bien, a la gente le va a gustar mucho. Itatí es una gran antagonista, llevamos años viéndola como esta gran villana, le viene a sumar muchísimo (a la serie)", remató.