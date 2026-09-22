Posponen juicio contra exentrenador de gimnasia acusado de violación

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MONTERREY, NL., septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- El juicio contra Damazo, exentrenador de gimnasia acusado de violación y abuso sexual contra varias menores en Nuevo León, fue aplazado y se reanudará el próximo 22 de octubre.

Aplazan juicio por dictamen fiscal

La audiencia, programada para este martes, contemplaba el desahogo de pruebas de cuatro carpetas de investigación acumuladas en el proceso. De acuerdo con información del Poder Judicial, la diligencia fue pospuesta debido a un dictamen de la Fiscalía.

Proceso judicial y modalidad virtual

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El proceso judicial se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, que incluye testimonios y peritajes relacionados con las acusaciones. La audiencia se realizaría de manera virtual debido a que las presuntas víctimas eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos.

Las primeras denuncias formales contra el exentrenador fueron presentadas en marzo de 2025 por presuntas agresiones sexuales ocurridas en el Gimnasio Klass, ubicado en San Nicolás de los Garza.

En abril de ese año, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra Damazo, quien desde entonces permanece internado en un centro de reinserción social estatal.

La continuación del juicio está prevista para el 22 de octubre, fecha en la que se retomará el desahogo de las pruebas correspondientes a las investigaciones acumuladas.