México lleva cerca de 100 proyectos a Iberseries 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Cerca de 100 proyectos mexicanos entre series y largometrajes cruzarán el Océano Atlántico en estos días, para buscar algún apoyo que les permita ser concretados.

México como País en Foco en Iberseries 2026

Esto en el marco de Iberseries & Platino Industria 2026 que se realizará en Madrid a partir del próximo martes y donde confluirán productores, directores y compañías del medio audiovisual iberoamericano y donde México ha sido elegido como País en Foco de la edición.

Entre las apuestas nacionales se encuentran "Más allá del puente", de Concepción Taboada ("Mamá inventada"), "Ejecutivo X accidente", de David Barraza ("Ninis") y "Vuelve siempre Sebastiana", de la actriz Regina Blandón.

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Cada proyecto va en distintas fases, como en pitch para buscar interesados o working progress, es decir ya está con la producción en distintas fases.

Apoyo institucional y oportunidades para México

Iberseries & Platino Industria está impulsado la sociedad de gestión EGEDA y Fundación Secuoya, en colaboración con la federación de productores FIPCA. Cuenta con el apoyo de Madrid Film Office y Madrid Film Region, entre otras entidades colaboradoras.

Adriana Castillo, Coordinadora General de Platino Industria y Programación del encuentro audiovisual, indica que el objetivo es poner en relevancia a México, como un país que tiene muchas oportunidades de competición este año.

"México es el segundo país con más acreditados detrás de España, hay muchos proyectos que están en distintos lugares de Iberseries, pero tomando en cuenta que cada uno puede llevar otro, calculo que haya unos 80 que van a llegar", comenta.

El encuentro también busca que gente de otros países vean a México como una buena manera para ir a rodar sus producciones.

"Empezando por el estímulo anunciado (EFICA), para atraer producciones extranjeras, con el acompañamiento en términos de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, que es de las más fuertes en América Latina; de empresas que ofrecen servicios de producción como EFD y New Arte y productores. Tener a México este año es mostrar las distintas áreas en donde un productor, una plataforma, un estudio, cuando estén viendo a qué territorio llevar lo suyo, pensar en el país para ello", detalla Castillo.

Iberseries & Platino Industria tendrá varios paneles programados, uno de ellos dedicado a la naciente producción vertical que inició en Asia y ha estado llegando a México.

Entre los ponentes se encontrará 3Pas Studio, de Eugenio Derbez, así como Clo Fernández, Manager Future Development de Telemundo Studios.

"Es analizar cómo está tomando todo esto a los ejecutivos, estén preparados o no, cómo lo están viviendo algunos ya con experiencia, aunque todos coinciden en señalar que nada está escrito. Habrá también un panel de Europa sobre eso", destaca.

"Amores perros", que cumple 25 años, tendrá una función especial en el marco del evento y habrá un pitch de obras literarias que pueden ser llevadas a la pantalla.