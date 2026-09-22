Lanzan convocatoria para comprar 50 mdp en libros para bibliotecas

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Nueve días tendrán las editoriales, contando a partir del 28 de septiembre y hasta el 7 de octubre, para registrar sus obras en la Convocatoria a Editoriales Mexicanas que tiene una bolsa de 50 millones de pesos para compra de libros de algunas de las más de 7 mil bibliotecas públicas que forman parte de la Red Nacional.

Convocatoria para editoriales mexicanas

La convocatoria lanzada ayer por la Secretaría de Cultura federal, a través de la Dirección General de Bibliotecas, en colaboración con el Fondo de Cultura Económica, dirigida a editoriales y grupos editoriales nacionales, forma parte de la llamada República Lectora que denominan la política integral del Gobierno de México para fortalecer el ecosistema del libro y ampliar el acceso a la lectura.

Señala la convocatoria que pueden participar editoriales y grupos editoriales nacionales "con propuestas de títulos de los cuales cuenten con, al menos, 200 ejemplares disponibles", y deberán ser títulos de historia de México, literatura infantil y juvenil, literatura mexicana, divulgación científica y libros en alguna de las 68 lenguas mexicanas en versiones bilingües.

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Requisitos y proceso de registro

Las editoriales y grupos editoriales interesados deberán registrar e integrar las listas de sus propuestas en un módulo de registro aportando datos como ISBN, título del libro, autor, género, precio de catálogo, porcentaje de descuento, ejemplares disponibles, así como incluir una reseña máxima de 1,000 caracteres, tipo de encuadernación: rústica o dura y número de páginas.

Además, los participantes deberán registrar también la cotización de participantes (manifiestos), el escrito de titularidad de derechos y el escrito de manifiesto de conformidad.

"Las listas de propuestas recibidas serán revisadas por una comisión de lectores de listas imparcial y plural de la Secretaría de Cultura que tomará en cuenta las temáticas antes mencionadas", cuyo periodo de revisión se realizará del 8 al 29 de octubre de 2026, para publicar los resultados de la selección de libros el 30 de octubre de 2026.

Los editores seleccionados, deberán entregar una batería de documentos para poder firmar un contrato con el FCE, y tras lo cual deberán entregar la cantidad total, en cada caso, de los títulos seleccionados, entre el 6 y el 13 de noviembre de 2026, en la bodega de la Dirección General de Bibliotecas. Para que ellos puedan repartir en 2027, el acervo a las bibliotecas públicas seleccionadas.