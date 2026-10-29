Sheinbaum evita que Pablo Gómez responda señalamientos de Nieto

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó que Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, respondiera a los señalamientos que hizo Santiago Nieto sobre su desempeño en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Sheinbaum evita debate sobre señalamientos de Santiago Nieto

En su conferencia mañanera de este jueves 29 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre los dichos de Nieto, coordinador de la Defensa de la Transformación en Querétaro, quien en una entrevista con el periodista Claudio Ochoa declaró que Pablo Gómez persiguió a medios desde la UIF.

"No vamos a entrar en ese debate", expresó Sheinbaum al pedirle en el Salón Tesorería una respuesta a Pablo Gómez, a quien no le dejó el micrófono para que hablara.

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Declaraciones de Sheinbaum y contexto de la acusación

"Pablo hizo un extraordinario trabajo al frente de la UIF. (...). Y ahora sigue trabajando con nosotros y no vamos a dejar de plantear que no puede dedicarse tanto recurso público a las elecciones en México", añadió al destacar que gracias al trabajo de Gómez se recuperó dinero de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón.

En una entrevista para Latinus, el periodista Claudio Ochoa le dijo a Santiago Nieto: "Júrame que nunca usaste la UIF con el hígado".

"No, a ver yo tenía instrucciones, forma parte del poder Ejecutivo (...). Si lo hubiera utilizado con el hígado. ¿Sabes a quien hubiera denunciado? No te voy a decir, pero ya estuvimos hablando de él en esta plática si hubiera sido con el hígado, nunca lo hice (...)", respondió.

"Pero perseguir a medios", le dijo el periodista.

"A medios no, ese fue Pablo Gómez, a medios fue Pablo Gómez", respondió Santiago Nieto.