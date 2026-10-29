Taddei traicionó la confianza del pueblo de México: Sheinbaum

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"Yo creo que Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo de México", sostuvo la presidenta Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa matutina, insistió en que el problema que se exhibió tras las recientes acusaciones contra Taddei Zavala por corrupción, las cuales la llevaron a presentar su renuncia a la presidencia del INE, es la existencia de empresas o coyotes que tienen más de 20 años ganando contratos de papelería electoral de forma irregular.

"Hay un problema que es todavía más grave desde mi punto de vista y es estas empresas que tienen más de 20 años, que son verdaderos coyotes, y que pedimos a la Auditoría Superior [de la Federación] que haga toda la investigación, que son las que se han divido los contratos de la papelería electoral por años.

"Y se han convertido en duopolio o triopolio dos o tres empresas, que muchas de ellas ni trabajadores tienen; o sea, son intermediarios, y que han sido contratados por el INE y por los institutos o los organismos electorales estatales, que como mostramos ayer, tienen problemas desde 1999", dijo.

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Sheinbaum Pardo (CSP) anunció la mañana de este jueves que Talleres Gráficos de México se convertirá en la empresa que sustituirá a los coyotes del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes se han enriquecido por años a costa del presupuesto público.

Habría insaculación

El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Álvarez Gómez, advirtió que si la Cámara de Diputados no logra consenso para elegir a la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) habrá insaculación.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Gómez Álvarez explicó que "ahora va a venir una nueva elección de la presidenta del INE, que ya decidieron los diputados, los grupos parlamentarios que va a ser mujer, porque corresponde a la orientación de género y hay que respetarla".

"Entonces si no hay acuerdo suficientemente amplio habrá insaculación. Es más, quizá eso sea lo más conveniente. Justamente porque ya no son los tiempos en que el Presidente de la República nombraba siempre al Presidente del instituto", dijo.

Adicionalmente, el funcionario rechazó que Guadalupe Taddei Zavala formara parte de Morena y recordó que fue elegida como consejera presidenta del INE a través de una tómbola en 2023.

"Ahora nos vienen con la cuestión de que una persona que fue insaculada para consejera presidenta del INE es una representante del partido mayoritario en la Cámara, no. Se hizo la insaculación, sencillamente porque no había acuerdo, porque así está esa norma y salió lo que salió", expresó.

"Ahora nos hablan de que esa no es la regla, de que la regla es otra que no existe, que el partido mayoritario pone al presidente o a la presidenta", declaró.

Sheinbaum recuerda fraudes electorales

Al recordar el papel del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para otorgar autonomía a organismos electorales, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que en distintos momentos hubo fraudes a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargó de organizar y garantizar la democracia.

"Y aún con el organismo autónomo, hubo fraudes electorales, 1988 fue un fraude electoral y quien organizaba era la Comisión Federal Electoral. Pero en 2006 hubo un fraude electoral con el INE de (Luis Carlos) Ugalde y (Vicente) Fox en la presidencia. Y en 2012, la compradera del voto, era el Instituto Federal Electoral y luego viene una reforma para concentrar el poder en el Instituto Nacional Electoral", expresó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 29 de octubre, la mandataria federal indicó que el Frente Democrático Nacional, encabezado por Cárdenas Solorzano luchó para que la Secretaría de Gobernación no fuera la encargada de organizar las elecciones en 1988 (cuando fue electo Carlos Salinas de Gortari para la Presidencia) y a pesar de las reformas al entonces IFE y actual INE, siguieron actos irregulares en la elección de presidentes.

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"Si en 2018 triunfa el presidente López Obrador, no es por el Instituto Nacional Electoral, es por una rebelión popular pacífica. Porque en 1988 gana el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero no es… es arrollador, pero no se contaban los votos adecuadamente. En 2006, con el fraude electoral, se ganó por 2 millones de votos más o menos, el presidente López Obrador. Pero en 2018, la voluntad popular fue tan masiva que no hubo manera de hacer el fraude", afirmó.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo explicó que en 2014 se disminuyó el poder de los institutos electorales estatales y el Consejo General del INE nombra a los consejeros locales. Sheinbaum Pardo aseguró que el triunfo de Morena en 2018 y 2024 fue por millones de votos de diferencia.

"Cuando se habla de democracia es que viene de abajo. No es la democracia de las élites o democracia de las élites. Esa es la historia y tiene que seguir ocurriendo así, la voluntad popular debe prevalecer para que haya democracia", declaró la mandataria federal.

Por su parte, Pablo Gómez Álvarez, señaló que las elecciones están hechas para que el poder se constituya por una mayoría que respeta todos los derechos de quienes no están de acuerdo, lo que definió como un sistema democrático. El titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral añadió que:

"Cárdenas es uno de los principales protagonistas mexicanos de la conquista de la democracia y defender la democracia es defender al pueblo de México. Porque la democracia para nosotros constituye la vía para poder hacernos reformas sociales, para redistribuir el ingreso, para acabar con las injusticias.

"Ahora va a venir otra elección y va a haber una contienda de programas y de ideas, eso esperamos. Y de lo que se discuta y de cómo lo capte y participe en la discusión, el propio pueblo saldrán nuevas reformas. Entre ellas para impulsar, seguir impulsando nuestra democracia, no hay sistema perfecto", consideró esta mañana.