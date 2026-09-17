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Cae pareja señalada por golpes y quemaduras a menor

La Fiscalía detuvo a Raquel "N" y Raúl "N" en Jalisco tras la denuncia por lesiones

Por Redacción

Septiembre 17, 2026 11:13 a.m.
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Cae pareja señalada por golpes y quemaduras a menor
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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), al servicio de la sociedad, aprehendió a una pareja por presunto maltrato de una persona infante que requirió atención médica inmediata. La orden se cumplimentó en el Estado de Jalisco.

      A través de la Policía de Investigación (PDI) y en colaboración con autoridades del Estado antes citado, fueron aprehendidos Raquel "N" y Raúl "N", madre y padrastro de la víctima, respectivamente, quienes fueron denunciados por familiares cercanos a la víctima, después de que llevaron a la persona infante al nosocomio de la zona metropolitana, luego de detectar que tenía diversas heridas por golpes y quemaduras provocadas en el momento y con anterioridad.

      Al realizar las diligencias respectivas, agentes Fiscales emprendieron las acciones penales correspondientes en contra de los señalados, obteniendo de esta manera una orden de aprehensión por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, en concurso real con violencia familiar agravada.

      Elementos de la PDI emprendieron un operativo de búsqueda de los señalados, que ya habían salido del Estado y se encontraban en Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que, mediante el convenio de colaboración entre las Fiscalías de ambas entidades, lograron la captura de ambas personas.

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      Posteriormente, la Fiscalía potosina realizó los trámites respectivos para que Raquel "N" y Raúl "N" fueran regresados a territorio potosino, donde serán conducidos ante un Juez de Control.

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