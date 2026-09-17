Continúa caza de "El Trompas"; tras cateos, sigue prófugo

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Cuernavaca, Morelos.- Autoridades mexicanas mantienen el operativo para localizar a un hombre conocido como "El Trompas", señalado como presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, informó la Fiscalía General del Estado de Morelos.

La dependencia indicó que la búsqueda continúa sin novedades. Un juez especializado concedió una orden de aprehensión contra el sospechoso por el asesinato de la joven de 21 años.

Tacoronte fue asesinada con un arma blanca el sábado 12 de septiembre en Cuautla, donde había acudido a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que las autoridades han investigado varios domicilios donde podría encontrarse el sospechoso. Algunos ya fueron descartados y la búsqueda se concentra principalmente en esa entidad.

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De acuerdo con el fiscal, "El Trompas" cuenta con antecedentes penales. Videos proporcionados por ciudadanos aportaron indicios que deberán ser respaldados con pruebas técnicas.

Testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad permitieron identificar al sospechoso. En las imágenes aparece un hombre con mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos mientras huye de la zona donde ocurrió el crimen.

Claudia Tacoronte llegó a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Residía en Cuernavaca y cursaba el cuarto año del Grado en Educación Infantil en la Universidad de Granada.

Su asesinato provocó indignación dentro y fuera de México. Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes.

Estudiantes de la institución se manifestaron en Cuernavaca para exigir justicia y mayores condiciones de seguridad. La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, aseguró que las autoridades localizarán al responsable.

Tras el crimen, la Universidad de Granada suspendió las próximas estancias de estudiantes en la UAEM. La Universidad de La Laguna también paralizó cautelarmente su programa de movilidad con la institución mexicana.

Otras universidades españolas comenzaron a revisar las condiciones de seguridad de sus programas en México, mientras la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas analiza reforzar los controles antes de enviar alumnos al país.

Entre enero y julio, Morelos registró 69 asesinatos de mujeres: 21 fueron investigados como feminicidios y 48 como homicidios dolosos. En todo México se contabilizaron 1,250 muertes violentas de mujeres durante ese periodo, según cifras oficiales.