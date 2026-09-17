Detiene la GCE a 28 personas en operativos estatales

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San Luis Potosí, SLP.- La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 28 personas durante distintos operativos realizados en las cuatro regiones de San Luis Potosí en las últimas 24 horas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenciones estuvieron relacionadas con presuntos delitos contra la salud, robo, violencia familiar, allanamiento y conductas contra la seguridad vial.

Durante las intervenciones, los agentes aseguraron nueve vehículos. Tres de las unidades contaban con reporte de robo y quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.

La corporación también reportó el decomiso de 808.3 gramos de marihuana, 52 dosis de una sustancia con características de "cristal" y una dosis de posible cocaína.

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Además, fueron localizados 19 objetos metálicos conocidos como "ponchallantas". Las autoridades no precisaron los municipios donde ocurrieron las detenciones ni la situación jurídica individual de las personas involucradas.